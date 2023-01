L’homme a détruit plus d’un tiers de la forêt amazonienne restante

Jusqu’à 38% de ce qui reste de la plus grande forêt tropicale de la planète est dans un état dégradé, provoquant des émissions de carbone équivalentes ou supérieures à celles de la déforestation.

La forêt amazonienne est beaucoup plus compromise qu’on ne le pensait auparavant, avec plus d’un tiers de ce qui reste du plus grand poumon vert de la Terre détruit par des mains humaines. C’est le fait troublant qui ressort d’une étude qui vient d’être publiée dans la revue La science par une équipe internationale de 35 scientifiques et chercheurs, issus d’institutions telles que l’Université de Campinas du Brésil (Unicamp), l’Institut de recherche sur l’environnement amazonien (IPAM), l’Institut national de recherche spatiale (INPE) et l’Université de Lancaster du Royaume-Uni .

Plus d’un tiers de la forêt amazonienne restante dégradée

Le travail, qui est le résultat du projet AIMES (Analyse, Intégration et Modélisation du Système Terre) lié à l’initiative internationale Future Earth, montre que 38% de la superficie restante de la forêt amazonienne, soit dix fois la superficie du Royaume-Uni, a été affectée par un certain type d’activité humaine, provoquant des émissions de carbone équivalentes ou supérieures à celles de la déforestation. En termes numériques, nous parlons de 2,5 millions de kilomètres carrés de forêt amazonienne qui est actuellement en état de dégradation, endommagée par quatre facteurs principaux, tels que les incendies, l’exploitation forestière sélective (comme l’exploitation forestière illégale), les changements se produisent dans les forêts adjacentes à des zones déboisées et/ou des conditions de sécheresse extrême qui ont été intensifiées par le changement climatique induit par l’homme.

Les processus qui causent la dégradation des forêts tropicales en Amazonie. Crédit : Alex Argozino/Studio Argozino/Science.

L’estimation est le résultat d’un test analytique des données scientifiques publiées précédemment sur la base d’images satellite décrivant les changements survenus dans la région amazonienne entre 2001 et 2018. »Malgré l’incertitude quant à l’impact total de ces facteurs de dégradation, il est clair que leur effet cumulatif peut être aussi important que la déforestation pour les émissions de carbone et la perte de biodiversité.a déclaré Jos Barlow, professeur de sciences de la conservation à l’Université de Lancaster et co-auteur de l’étude.

Dans une projection pour 2050, l’équipe indique que les moteurs de la dégradation de la forêt amazonienne continueront d’être les principales sources d’émissions de carbone dans l’atmosphère, indépendamment de la croissance des forêts ou de la suppression de la déforestation. « Même dans un scénario optimiste, lorsqu’il n’y aura plus de déforestation, les effets du changement climatique continueront d’avoir un impact sur la dégradation des forêts, entraînant de nouvelles émissions de carbonea ajouté le Dr David Lapola, auteur principal de l’étude et chercheur au Centre de recherche agro-météorologique et climatique d’Unicamp. Toutefois, « la prévention de l’avancée de la déforestation reste vitale et pourrait également permettre d’accorder une plus grande attention aux autres facteurs de dégradation des forêts”.

