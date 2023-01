Les fourmis peuvent « flairer » le cancer dans les échantillons d’urine

La preuve de leur capacité dans l’expérience menée par une équipe de recherche parisienne qui a formé trois colonies d’insectes rassemblées dans la forêt française d’Ermenonville.

Une fourmi fusca, ou fourmi noire, trouvée dans toute l’Europe et dans certaines parties de l’Asie au nord des contreforts de l’Himalaya et de l’Afrique du Nord. Crédit : Mathias Krumbholz/Wikipédia

Les fourmis reconnaissent l’odeur du cancer et sont capables de « flairer » la maladie dans l’urine. La preuve de leur capacité vient d’une expérience menée par une équipe de recherche dirigée par le professeur Patrizia d’Ettorre de l’Université de la Sorbonne à Paris, dont les résultats ont été publiés aujourd’hui dans un article de la revue Actes de la Royal Society B: Sciences biologiques.

La recherche, qui fait suite à des tests antérieurs qui ont montré la capacité des fourmis à reconnaître les cellules cancéreuses humaines cultivées en laboratoire, a impliqué trois colonies de Formica fuscaune espèce relativement commune dans l’hémisphère nord, collectée dans la forêt française d’Ermenonville, dans l’Oise, près de Senlis, et entraînée à associer l’odeur des tumeurs (certaines cellules tumorales sont caractérisées par des composés organiques volatils spécifiques) à une récompense.

« Les insectes comme les fourmis ont un odorat raffiné et peuvent être entraînés facilement et rapidement avec un conditionnement olfactif – explique l’équipe de recherche – . En utilisant l’urine de souris xénogreffées avec du tissu tumoral dérivé du patient comme stimulus, nous démontrons que les fourmis individuelles peuvent apprendre à distinguer l’odeur des souris saines de celle des souris porteuses de tumeurs et le faire après seulement trois essais de conditionnement.”.

L’expérience, qui a examiné le comportement de chaque fourmi individuelle pour chaque test, a montré qu’après l’entraînement, ces insectes passent en moyenne 20% de temps en plus à proximité de l’odeur apprise, par rapport aux autres stimuli. « Les analyses chimiques ont confirmé que la présence de la tumeur modifiait l’odeur de l’urine, confirmant les résultats comportementaux – a précisé l’équipe – . Notre étude démontre que les fourmis détectent de manière fiable les signaux tumoraux dans l’urine de souris et ont le potentiel d’agir comme des biodétecteurs de cancer efficaces et rentables”.

Moment détente, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :