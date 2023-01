Tesla investit 3,6 milliards de dollars supplémentaires dans Nevada Gigafactory

En bref : la Gigafactory de Tesla au Nevada continuera de croître grâce à une injection supplémentaire de liquidités. Le constructeur automobile électrique a annoncé son intention d’investir plus de 3,6 milliards de dollars supplémentaires dans l’énorme complexe de batteries et de composants de 5,4 millions de pieds carrés. L’expansion nécessite deux nouvelles installations, dont une usine de cellules 4680 de 100 GWh capable de produire suffisamment de batteries pour 1,5 million de véhicules légers par an et la première semi-usine à grand volume de l’entreprise.

Tesla a dévoilé son format de cellule de batterie 4680 lors de son discours d’ouverture de la journée de la batterie en 2020. La cellule mesure 46 mm x 80 mm (d’où le nom 4680) et produit cinq fois l’énergie, six fois la puissance et offre une augmentation de 16 % de la portée grâce au nouveau design. .

Le Semi a été introduit en 2017 et devait entrer en production quelques années plus tard. La fabrication ne commencerait cependant qu’en 2022, Pepsi prenant livraison des premières unités de production à la fin de l’année dernière. Parmi les autres personnes qui auraient passé des commandes de camions Tesla Semi, citons United Parcel Service et Walmart.

Semi a une autonomie estimée à 500 miles, consomme moins de 2 KWh par mile et peut retrouver 70% d’autonomie avec une charge de 30 minutes. Tesla note que la recharge en électricité est environ 2,5 fois moins chère par mile que le plein de diesel et peut permettre aux opérateurs d’économiser jusqu’à 200 000 $ au cours de leurs trois premières années de possession.

L’expansion de Gigafactory Nevada, située juste à l’extérieur de Reno, créera également 3 000 nouveaux emplois.

Tesla exploite actuellement cinq Gigafactories dans le monde avec des sites supplémentaires à New York, Austin et Shanghai. Une sixième usine serait en cours de construction dans l’État de Nuevo Leon, au nord du Mexique.

En septembre, des experts ont déclaré à Reuters que Tesla avait des problèmes avec la technique de revêtement à sec utilisée dans la production de ses batteries 4680. Parce que la technologie est si nouvelle et non éprouvée, le constructeur automobile aurait eu du mal à faire évoluer la production à un niveau permettant de réaliser d’importantes économies.