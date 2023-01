L’Union européenne affrontera également Microsoft Teams

Les autorités antitrust ont flairé le sang et elles ne vont pas faciliter les choses pour Microsoft. La polémique avec l’acquisition d’Activision n’est pas le seul problème de cette nature auquel Microsoft est confronté, mais à cela s’ajoute une enquête imminente de l’Union européenne qui, selon Politico, tournerait autour de Microsoft Teams.

L’UE considère que Microsoft Teams se livre à des pratiques monopolistiques

Cette procédure trouve son origine dans une plainte déposée en 2020 par Slack. La société a afirmé que Microsoft avait « illégalement lié » Microsoft Teams à Office, l’obligeant à être installé sur des millions d’appareils, empêchant sa suppression individuelle et cachant son véritable coût aux entreprises clientes.

Ce ne serait pas la première fois que Microsoft et les autorités européennes s’affrontent. Il y a plus d’une décennie, les Redmond avaient déjà dû faire face à une procédure pour abus de position dominante. Ils ont été accusés de profiter de leur position en tant que grand fournisseur de logiciels pour promouvoir leurs propres produits et services.

Selon la source, la Commission européenne prévoit d’intensifier rapidement cette enquête et prépare la communication des griefs où elle exposera les problèmes que les performances de Microsoft posent à la concurrence dans le secteur. Microsoft, pour le moment, n’a pas souhaité faire de déclarations.