Le nombre d’étoiles visibles à l’œil nu a chuté – nous effaçons le ciel nocturne

La pollution lumineuse continue d’augmenter et arrache de plus en plus d’étoiles du ciel nocturne. Une nouvelle étude a montré que le firmament s’épuise partout et à un rythme dramatique.

Le ciel nocturne perd ses étoiles, diamants précieux sertis sur la voûte céleste qui rendent – ​​ou plutôt, rendaient – ​​sa contemplation si satisfaisante. La faute, bien entendu, en incombe toujours à l’homme, en raison d’une augmentation progressive et de plus en plus importante de la pollution lumineuse, qui efface les étoiles du ciel et altère le comportement des animaux, diurnes et nocturnes. L’augmentation constante des lumières artificielles pour éclairer les rues et les villes intensifie la lueur diffuse – la soi-disant « skyglow » – qui enveloppe le ciel, arrachant de plus en plus d’étoiles du firmament et de notre vue. En seulement 10 ans, le nombre d’étoiles visibles à l’œil nu s’est littéralement effondré. Pensez simplement que, selon une nouvelle étude, entre 2011 et 2022, le ciel nocturne est devenu en moyenne 9,6 % plus lumineux, doublant sa luminosité tous les 8 ans. Les scientifiques ont souligné que, si le taux de pollution lumineuse devait rester ainsi, un enfant né aujourd’hui sous un ciel de 250 étoiles en 18 ans en verrait moins de 100.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques du Centre allemand de recherche en géosciences de Potsdam et de l’Institut de géographie de l’Université de la Ruhr à Bochum a mesuré l’augmentation de la pollution lumineuse et l’effondrement des étoiles visibles dans le ciel , qui a collaboré étroitement avec des collègues du National Laboratoire de recherche en astronomie optique-infrarouge à Tucson (USA). Les chercheurs, coordonnés par le Dr Christopher CM Kyba de l’Institut de télédétection et de géoinformatique de l’université allemande, sont parvenus à leurs conclusions après avoir analysé les données d’un projet de « science citoyenne » dédié spécifiquement à la pollution lumineuse, le Globe at Night mené par le NoirLab de la National Science Foundation (NSF) des États-Unis.

Plus précisément, le Dr Kyba et ses collègues ont analysé plus de 50 000 observations du ciel nocturne, recueillies par des astronomes amateurs entre 2011 et 2022 dans environ 20 000 endroits différents sur la planète. En termes simples, on a montré aux participants différentes cartes du ciel – avec différents degrés de pollution lumineuse – et on leur a demandé laquelle correspondait le mieux à ce qu’ils pouvaient voir de leurs propres yeux. En croisant toutes les données recueillies, il a été déterminé que le firmament est en train de disparaître à un rythme spectaculaire, bien plus rapide que celui prédit par les mesures satellitaires. En fait, le taux de luminosité de l’éruption diffuse augmente de 7 à 10 % par an, effaçant de plus en plus d’étoiles visibles à l’œil nu.

Pollution lumineuse en France. Crédit : ESA

Nous rappelons que le ciel nocturne est un site du patrimoine mondial protégé par la Déclaration universelle des droits des générations futures de l’UNESCO (1994), mais il continue de disparaître sous nos yeux. L’France, par exemple, est considérée comme le pire pays industrialisé en termes de pollution lumineuse. Ce n’est pas un hasard si, vue de l’espace, sur les photographies prises par les astronautes de la Station spatiale internationale (ISS), la « Boot » est complètement illuminée. Beaucoup sont enchantés par cette émeute de lumières, mais en réalité c’est un gâchis et un énorme gaspillage d’énergie. Les scientifiques espéraient que l’avènement de lampes LED plus économiques réduirait la pollution lumineuse, mais le taux de luminosité continue d’augmenter de manière alarmante.

«Lorsqu’ils regardent des images et des vidéos de la Station spatiale internationale Terre la nuit, les gens sont généralement frappés par la «beauté» des lumières de la ville, comme s’il s’agissait de lumières sur un arbre de Noël. Ils ne perçoivent pas que ce sont des images de pollution. C’est comme admirer la beauté des couleurs de l’arc-en-ciel que l’essence produit dans l’eau et ne pas reconnaître qu’il s’agit d’une pollution chimique », a déclaré le Dr Salvador Bará, dans un commentaire publié en même temps que l’article scientifique. Les auteurs de l’étude soulignent que les choses ne doivent pas nécessairement être ainsi et qu’elles ne doivent pas s’aggraver, car il y a beaucoup de place pour l’amélioration. Par exemple, on peut diriger la lumière vers le sol (là où on en a vraiment besoin), éliminer le superflu – qui est beaucoup – et mieux gérer le nécessaire, avec des capteurs, moins de puissance, etc. Les détails de la recherche « Les scientifiques citoyens signalent des réductions rapides mondiales de la visibilité des étoiles de 2011 à 2022 » ont été publiés dans la revue faisant autorité Science.