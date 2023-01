Moto G23, G13 et G53 seront bientôt lancés – fuite de spécifications

Motorola devrait lancer une variété de téléphones mobiles à l’avenir. En plus du téléphone mobile Moto G53 5G, la société lancera également d’autres appareils comme les Moto G23 et G13. Les spécifications de ces appareils sont maintenant dans l’espace public. Selon un rapport récent d’appuals, les Moto G23 et Moto G13 n’ont qu’une option de stockage. La combinaison de stockage unique pour ces téléphones mobiles est de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne. Les deux téléphones mobiles seront disponibles en bleu, gris et blanc. En termes de prix, ces appareils sont assez bon marché car ce sont des téléphones mobiles d’entrée de gamme. Le Moto G13 est proposé au prix de 159 euros tandis que le Moto G23 se vendra à seulement 199 euros.

Un rapport précédent concernant ces appareils affirme que le Moto G23 et le Moto G13 utiliseront des écrans HD de 6,5 pouces. Bien qu’il n’y ait pas encore de nom de puce spécifique, des fuites révèlent que ces téléphones mobiles seront équipés d’un processeur octa-core.

Moto G13 et Moto G23 apparaissent sur FCC

Les Moto G13 et Moto G23 ont récemment été repérés sur le site Web de la FCC avec les numéros de modèle XT2331-1 et XT2333-3 respectivement. La liste révèle que le Moto G13 aura une batterie de 5000 mAh et prendra en charge une charge rapide de 20 W. De plus, le Moto G23 prendra en charge une charge rapide plus rapide de 33 W, mais la capacité de sa batterie est inconnue. Les deux téléphones doivent prendre en charge la double veille double SIM si Moto ne s’écarte pas de la normale.

MySmartPrice a récemment partagé un rendu du Moto G13. L’arrière du Moto G13 comprend un module de caméra rectangulaire avec 2 caméras, un flash LED et une petite bosse. Le texte sur le module de caméra confirme que l’appareil sera livré avec un appareil photo principal de 50 MP. Le Moto G13 dispose d’un écran perforé central à l’avant, avec des boutons d’alimentation et de volume sur le bord droit. Le bas de l’appareil comprend un port USB Type-C, une prise casque 3,5 mm et une grille de haut-parleur.

Exposition de la version mondiale du Moto G53 5G

Selon 91mobiles, Motorola se prépare à lancer les nouveaux téléphones mobiles de la série moto G, Moto G53 et moto G73 sur le marché mondial. Cependant, pour le moment, il n’y a pas de date de sortie officielle pour ces appareils. Selon les rapports, le Moto G53 sera livré avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. En Europe, le prix de ce téléphone mobile sera de 209 euros. Le rapport révèle également que cet appareil aura une dimension de 162,7 × 74,66 × 8,19 mm et pèsera 180 grammes. Il utilise un écran HD+ IPS de 6,53 pouces et prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz. À l’avant, il y a un appareil photo 8MP pour les selfies tandis que l’arrière a une configuration à double caméra. Plus précisément, il dispose d’un appareil photo principal de 50 MP et d’un autre jeu de tir de 2 MP.

En termes de configuration, le moto G53 sera équipé du système d’exploitation Qualcomm Snapdragon 480+ 5G et Android 13, d’une batterie intégrée de 5000 mAh, d’une prise en charge de 18 W, d’une interface USB Type-C et d’une prise casque 3,5 mm.

Moto G53 5G

La version chinoise du Moto G53 est sortie en décembre 2022. Cependant, la société se prépare maintenant à lancer la version mondiale. Avant la sortie de la version mondiale, la société met davantage en vente la version chinoise. Plus tôt ce mois-ci, il y a eu une série de ventes en Chine. Le directeur général de Lenovo Chine, Chen Jin, a déclaré que le Moto G53 est doté de puissantes capacités d’appareil photo indispensables pour les produits phares. Il affirme par ailleurs que les preuves de scènes de nuit qui peuvent le mieux montrer la caméra sont utilisées comme preuve.

En Chine, la version 4 Go + 128 Go de cet appareil se vend 899 yuans (133 $) tandis que la version 8 Go + 128 Go coûte 1099 yuans (162 $). En termes de spécifications, le Moto G53 propose deux couleurs dont le blanc bleu ciel et le noir basalte. Il est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon octa-core 5G (Snapdragon 480 Plus), utilise un écran IPS LCD 120 Hz de 6,5 pouces, prend en charge la gradation PWM et dispose d’une batterie intégrée de 5000 mAh.

À d’autres égards, le Moto G53 pèse 183 g, a une épaisseur de 8,19 mm et prend en charge une résolution de 720 x 1600. Cet appareil prend également en charge une charge de 18 W et est livré avec une prise casque 3,5 mm. Dans le département de la caméra, il dispose d’une caméra principale de 50MP à l’arrière et d’un autre tireur de 2MP. À l’avant, on retrouve un capteur 8MP pour les selfies.

Motorola annonce 10 téléphones mobiles indiens pour prendre en charge le réseau Jio 5G

Motorola a annoncé plus tôt ce mois-ci avoir activé la prise en charge du réseau 5G de Jio sur 10 appareils éligibles vendus en Asie. Les appareils prendront en charge 13 bandes 5G sur le réseau Jio True 5G. Les utilisateurs de Motorola 5G pourront utiliser le réseau autonome 5G de Jio et disposeront de « la plus grande et la meilleure combinaison de spectre 5G sur les bandes 700 MHz, 3500 MHz et 26 GHz ». Il sera disponible via 3CA (3 Carrier Aggregation), 4X4 MIMO et d’autres technologies pour obtenir une connexion parfaite.

Ces téléphones mobiles Motorola ne prennent actuellement en charge que le réseau Jio True 5G, et les plans de prise en charge des réseaux 5G d’autres opérateurs n’ont pas encore été annoncés.

Voici la liste des appareils Motorola 5G prenant en charge le réseau Jio True 5G :

Motorola Edge 30 Ultra

Motorola Edge 30 Fusion

Moto G62 (avec Snapdragon 695)

Motorola Edge 30

Motorola Moto G82

Motorola Edge 30 Pro

Motorola Moto G71

Motorola Moto G51

Motorola Edge 20

Motorola Edge 20 Fusion

Le réseau Jio True 5G peut être utilisé dans les grandes villes telles que Delhi, Mumbai, Kolkata, Varanasi, Chennai et Bangalore en Inde. La liste complète comprend plus de 60 villes et districts où l’opérateur a promis de fournir la 5G à « chaque ville, chaque sous-district, chaque district administratif » en Inde d’ici décembre 2023.