AYANEO NEXT 2 : Le Steam Deck Killer est en route !

AYANEO vient de faire une annonce massive sur son prochain appareil de jeu portable. Depuis la sortie initiale, les appareils d’AYANEO visaient à surpasser le glorieux Steam Deck. Et bien qu’ils aient fait d’énormes progrès pour vaincre d’autres systèmes de jeu tels que OneXPlayer et AOKZOE, ils n’ont pas pu se rapprocher de Steam Deck. Eh bien, cela pourrait changer avec l’AYANEO NEXT 2 !

Selon l’annonce, le dernier appareil portable d’AYANEO offrira un design élégant et une mise à niveau dans la plupart des facteurs cruciaux. Mais la vraie question est, comment le NEXT 2 va-t-il s’empiler avec le Steam Deck ? Sera-t-il réellement capable de le surpasser, ou s’agira-t-il simplement d’un autre appareil de jeu portable moyen ?

Une meilleure conception globale

L’AYANEO NEXT 2 conserve un design similaire à la génération précédente. Cependant, ce n’est pas une mauvaise chose. La conception de NEXT s’est beaucoup concentrée sur l’ergonomie, qui est un point crucial pour les appareils de jeu portables. Et comme le NEXT 2 utilise un corps similaire, cela indique que l’ordinateur de poche de jeu sera extrêmement confortable !

Cependant, AYANEO a apporté quelques modifications au NEXT 2. Il a pris quelques notes du Steam Deck, permettant au NEXT 2 de mieux rivaliser avec le roi des appareils portables de jeu de Valve.

De plus, AYANEO a amélioré les manettes, ce qui les rend plus intégrées au cadre. Ils sont également influencés par la conception croisée du pavé directionnel. Cela offrira aux manettes un meilleur design circulaire.

Vous avez deux pads de pouce sur la partie inférieure de l’avant de l’AYANEO NEXT 2. Ceux-ci sont assez similaires à ceux présents sur Valve Steam Deck. Il existe d’autres changements esthétiques sur le NEXT 2, qui visent à optimiser davantage votre expérience de jeu.

AYANEO NEXT 2 sera livré avec un GPU dédié !

La conception n’est pas le principal argument de vente d’AYANEO NEXT 2. Au lieu de cela, les composants de base font de l’appareil une alternative apparemment excellente à Steam Deck. Pour commencer, le NEXT 2 devrait être équipé d’un écran de 8 pouces, ce qui sera certainement un pas en avant par rapport à l’écran de 7 pouces trouvé sur Steam Deck.

Deuxièmement, le NEXT 2 sera alimenté par un processeur AMD Ryzen 7000 « nouvelle génération ». Notez qu’AYANEO n’utilise pas d’APU. Et cela fait allusion à un GPU dédié à l’intérieur de l’ordinateur de poche de jeu, ce qui a été confirmé avec le tweet indiquant « nouveaux graphismes dédiés. »

Néanmoins, il n’y a pas d’informations spécifiques sur le CPU pour le moment. De plus, AYANEO n’a fourni aucune information sur le GPU qu’il inclura dans le NEXT 2. Maintenant, si vous effectuez une analyse plus approfondie de la gamme mobile de processeurs mobiles AMD Ryzen 7000, vous constaterez qu’ils figurent n’importe où de Vega à RDNA 3 et les cœurs GPU RDNA 2.

Mais la déclaration de «nouveaux graphiques dédiés» nous fait croire que l’AYANEO NEXT 2 sera doté d’une puce RDNA 3 plus récente et plus améliorée. Et il pourrait s’agir de la même puce que celle qui figurera dans la gamme Ryzen 7045 « Pheonix ».

Plus de détails sur AYANEO NEXT 2 seront bientôt dévoilés !

Avec l’annonce d’AYANEO NEXT 2, le tweet montre deux images. Les deux ont le libellé KUN. Et au cas où vous ne le sauriez pas, cette formulation est considérée comme un nom non sexiste dans certaines cultures chinoises. Le sens littéral du mot est « terre ».

Il est possible que le libellé suggère qu’il pourrait y avoir deux coloris différents. Cela pourrait faire allusion à d’autres choses. Quel que soit le cas, nous pourrons bientôt en savoir plus sur l’AYANEO NEXT 2 une fois que la société l’aura officiellement annoncé.