La queue de la comète de Néandertal « brisée » par le soleil agité (qui reste merveilleuse)

La soi-disant comète de Néandertal a perdu une partie importante de sa queue spectaculaire, qui s’est « cassé » à cause d’un flux de particules chargées électriquement éjectées du Soleil. Le phénomène qui a frappé la comète C/2022 E3 (ZTF) – c’est son véritable nom – en astronomie, il est connu comme « l’événement de déconnexion », qui indique le détachement d’une partie de la queue. Dans certains cas, comme expliqué dans l’article « Laboratory Study on Disconnection Events in Comets » publié dans Nature, l’interaction avec le plasma du vent solaire peut littéralement sectionner la queue d’une comète, en raison du phénomène de reconnexion magnétique. Un tel événement s’était produit avec la comète Encke en avril 2007, comme en témoigne la vidéo capturée par la sonde spatiale STEREO-A de la NASA.

Pour décrire ce qui est arrivé à la comète de Néandertal, le portail spécialisé dans la météo spatiale spaceweather.com a rapporté les images spectaculaires en noir et blanc capturées par l’astrophotographe autrichien Michael Jäger. Dans les clichés et la courte animation partagés par le professionnel, que vous pouvez voir ci-dessous, on observe une zone plus dense et moins uniforme de la très longue queue de la comète, située à environ 25 % de la distance du noyau vert. C’est précisément à ce moment que le détachement s’est produit, dû à la « collision » avec les particules solaires.

Plus précisément, la queue de la comète a été brisée par un événement d’éjection de masse coronale (CME) du Soleil, qui a « projeté » le flux de plasma dans la direction de la comète. Dans cette période, notre étoile est très agitée car elle se dirige vers le pic maximum de son cycle d’activité magnétique de onze ans, attendu en juillet 2025. Dans cette phase, il y a de nombreuses taches solaires et éruptions, éruptions et CME se succèdent ; l’un d’eux, déclenché le 15 janvier par la tache solaire AR3182, a projeté le vent solaire vers la Terre, où il a provoqué une tempête géomagnétique de classe G1 (dont les effets devraient se faire sentir jusqu’au 20 janvier).

Les éruptions continues de matière solaire ont frappé à plusieurs reprises la comète de Néandertal, qui, il y a à peine une semaine, jeudi 12 janvier, a atteint sa distance minimale du Soleil (périhélie). Les experts estiment que la rencontre très rapprochée avec le Soleil – on parle encore de 166 millions de kilomètres – a déclenché l’événement de déconnexion et cassé la queue de la comète, découverte par les astronomes Frank Masci et Bryce Bolin en mars 2022 alors qu’ils travaillaient avec le télescope du programme Zwicky Transient Facility, situé à l’observatoire Palomar en Californie.

La comète C/2022 E3 (ZTF) a été rebaptisée « des Néandertaliens » car elle n’a pas été vue dans notre région depuis 50 000 ans, alors que nos cousins ​​ancestraux étaient encore présents sur la planète. L’objet céleste se rapproche de la Terre et le 1er février il atteindra sa distance minimale de la Terre. Dans les prochains jours, à l’approche de la planète, elle devrait devenir visible à l’œil nu et atteindre une magnitude de 5, mais peut déjà être observée avec un télescope ou de bonnes jumelles.

La Lune, avec sa luminosité intense, perturbera partiellement les fenêtres d’observation proches du périgée – la distance minimale -, mais avec un peu de patience tous ceux qui vivent dans un lieu sans pollution lumineuse devraient pouvoir admirer cet objet très ancien qui est venu de loin (selon les calculs des experts il ne reviendra jamais nous rendre visite). Sur ce lien vous trouverez tous les détails pour savoir où, comment et quand observer la comète de Néandertal dont le passage sera également retransmis en direct par le Virtual Telescope Project le 2 février.