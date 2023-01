Congélateur BluRoX : mieux isolé grâce au vide

Une bonne isolation permet d’économiser de l’énergie. Ceci s’applique également aux congélateurs. Afin de faire un pas en avant dans ce domaine, Liebherr prévoit de remplacer les matériaux isolants conventionnels par la technologie de la perlite sous vide.

Liebherr a annoncé le premier appareil pour 2022. Il s’appelle BluRoX et devrait être le premier congélateur avec une étiquette énergétique B. Plus tard, même un A devrait être possible. Depuis la réorganisation des classes d’efficacité énergétique A et B sont toujours vacants.

Aspirateur et perlite – à quoi ça sert ?

Pourquoi le vide n’est-il pas suffisant pour une bonne isolation ? La conduction n’y existe pas car la chaleur ne peut pas être transférée d’une molécule à l’autre. Cependant, le rayonnement thermique existe.

Pour cette raison, Liebherr comble le vide avec de la perlite. La perlite est une roche de lave finement broyée et poreuse. Il est également connu sous le nom de verre volcanique ou d’obsidienne. En raison de sa structure cristalline, il a une très faible conductivité thermique.

La perlite absorbe maintenant le rayonnement thermique qui affecte le congélateur de l’extérieur et l’empêche de pénétrer à l’intérieur du congélateur. Cela indique qu’il n’a pas besoin de se refroidir autant et consomme donc moins d’énergie.

Mieux que l’isolation précédente

Oui, plus les matériaux isolants sont épais, mieux ils isolent. Cependant, un vide fonctionne déjà comme une couche très mince. Les appareils BluRoX ont donc des parois plus fines que les appareils conventionnels. Ceci, à son tour, permet un intérieur plus grand, c’est-à-dire plus d’espace pour ce que vous avez congelé.

Dans le congélateur Liebherr FNb 5056, seule la porte sera initialement isolée avec un vide de perlite (Image : Liebherr)

Selon Liebherr, les murs avec la technologie de perlite sous vide devraient être un tiers plus minces. Dans le même temps, le constructeur affirme également que le volume intérieur devrait augmenter de 25 %.

Cependant, cela ne va pas tout à fait ensemble. Je me demande quel appareil de comparaison Liebherr a utilisé. Quels que soient les nombres spécifiques, plus d’espace dans le congélateur est toujours le bienvenu !

L’environnement est heureux

La faible consommation d’énergie est déjà une victoire pour l’environnement. Cependant, la technologie de la perlite sous vide remplace également les matériaux isolants à base de pétrole qui pollueraient autrement l’environnement. Il s’agit principalement de mousse PU. PU indique polyuréthane.

La perlite est une matière première disponible dans le monde entier, également en quantités suffisantes. Lors du recyclage du réfrigérateur ou du congélateur, la perlite peut être retirée et réutilisée dans un autre appareil sans nécessiter de traitement approfondi.

La coque extérieure et la boîte intérieure de l’isolant BluRoX sont également facilement recyclées car elles ne sont pas collées aux composants environnants.

En magasin à partir de janvier 2023

Liebherr a annoncé lors de l’IFA 2022 que le premier appareil doté de la technologie perlite sous vide devrait apparaître en janvier 2023. Le Liebherr FNb 5056 sera un modèle hybride dans lequel seule la porte est isolée avec un vide de perlite. La mousse classique se trouve alors toujours dans les parois latérales. Le Liebherr FNb 5056 sera alors probablement le premier congélateur de la classe d’efficacité énergétique B.

Un congélateur avec une isolation entièrement réalisée avec le nouveau matériau doit être présenté d’ici deux ans. Les réfrigérateurs avec technologie de perlite sous vide suivront plus tard.

Espérons que dans les prochaines années, nous verrons un appareil comme la plupart des gens l’utilisent à la maison : un réfrigérateur-congélateur de 2 mètres de haut, joliment conçu – mais complètement isolé avec du vide de perlite et utilisant beaucoup moins d’énergie.