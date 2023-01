Uber travaille avec les constructeurs automobiles pour développer des véhicules de covoiturage et de livraison personnalisés

Qu’est-ce qui vient de se passer? Uber renoue avec son histoire d’amour avec l’industrie automobile. Lors d’un récent événement organisé par le Wall Street Journal, le PDG d’Uber, Dara Khosrowshahi, a déclaré que son entreprise travaillait avec les constructeurs automobiles pour développer des véhicules électriques optimisés pour une utilisation en ville et donc, le covoiturage et les livraisons.

Les véhicules inspirés d’Uber pour le covoiturage auraient des vitesses maximales inférieures et des sièges où les passagers pourraient se faire face. Khosrowshahi a déclaré que les vitesses maximales de nombreuses voitures aujourd’hui ne sont pas nécessaires pour la conduite en ville. Le rappel de cette capacité peut réduire le coût global du véhicule.

Uber envisage également des deux-roues ou des trois-roues spécifiques à la livraison avec un espace de coffre. Leur empreinte plus petite permettrait de traverser plus facilement la circulation, a déclaré Khosrowshahi, et aurait également moins d’impact sur l’environnement qu’une voiture pleine grandeur livrant des courses.

Khosrowshahi a refusé de commenter les constructeurs automobiles avec lesquels Uber travaille.

Uber était autrefois à l’avant-garde de l’espace de conduite autonome, alimenté par la conviction que les véhicules autonomes pourraient révolutionner son activité. En 2018, cependant, l’un de ses véhicules autonomes avec un driver de sécurité au volant a été impliqué dans une collision mortelle avec un piéton. La société a suspendu les tests plus tard cette année-là, mais a finalement vendu sa division de conduite autonome à Aurora Innovation pour 4 milliards de dollars.

L’initiative automobile pourrait également aider Uber à accélérer son objectif de convertir sa flotte de véhicules utilisés par les conducteurs en véhicules électriques sur la plupart des marchés d’ici 2030.

Khosrowshahi a également été parmi les premiers à avertir des eaux agitées à venir pour les grandes entreprises technologiques. En mai dernier, il a annoncé des réductions de dépenses et a commencé à réduire ses embauches. Au fil des mois, nous avons commencé à voir de grandes entreprises technologiques licencier des milliers d’employés pour tenter de corriger la surembauche pendant la pandémie.

Plus récemment, Microsoft a annoncé qu’il réduirait ses effectifs de 10 000 emplois jusqu’à la fin du troisième trimestre de l’exercice 23. Plus tôt ce mois-ci, Amazon a confirmé qu’il disait au revoir à 18 000 employés et Meta a licencié environ 11 000 travailleurs à la fin de l’année dernière.