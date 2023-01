Cancer, une molécule prévient 90% des tumeurs des métastases dans les tests de laboratoire : des espoirs de guérison

Une équipe de recherche israélienne a conçu une molécule (un peptide) capable de bloquer la formation de 90 % des tumeurs secondaires dérivées du cancer du sein. La molécule, actuellement testée uniquement en laboratoire, pourrait également agir contre d’autres tumeurs solides.

Des chercheurs israéliens ont découvert une molécule capable de bloquer 90% des tumeurs secondaires causées par des métastases du cancer du sein lors de tests en laboratoire menés sur des modèles murins (souris). Un élément encore plus significatif de cette étude réside dans le fait que la molécule, un peptide appelé Pyk2-PRR2, pourrait être efficace pour neutraliser la grande majorité des métastases également dérivées d’autres tumeurs solides. Puisque la prolifération et la propagation des cellules cancéreuses à partir de la tumeur primitive sont à la base de la mortalité par cancer, due à l’agression d’autres organes par le biais de la circulation sanguine, la découverte israélienne pourrait représenter un tournant dans la lutte contre de nombreuses pathologies oncologiques, principale cause de la mort – ainsi que les maladies cardiovasculaires – dans les pays industrialisés. Bien sûr les souris ne sont pas des êtres humains, de plus la molécule doit passer une multitude de tests avant de devenir un vrai médicament, démontrant efficacité et innocuité dans des essais cliniques, néanmoins les résultats préliminaires sont extrêmement prometteurs.

Une équipe de recherche israélienne dirigée par des scientifiques du Laboratoire d’invasion et de migration cellulaire de la Faculté de médecine d’Azrieli a déterminé que le peptide Pyk2-PRR2 est capable d’empêcher la formation de 90 % des tumeurs secondaires à partir de métastases. a collaboré étroitement avec des collègues du Laboratoire Bio-RMN du département de Chimie. Les scientifiques, coordonnés par les professeurs Jordan H. Chill et Hava Gil-Henn, ont expliqué que les métastases se propagent grâce à des structures cytosquelettiques en forme de pied appelées invadopodes, qui permettent aux cellules cancéreuses « de pénétrer à travers la membrane basale et de pénétrer dans les vaisseaux sanguins en se propageant aux tissus distants. et organes.

L’objectif de l’étude était de trouver une molécule capable de bloquer la formation des invadopodes et, par conséquent, celle des métastases et des tumeurs secondaires. Parce qu’une enzyme (la tyrosine kinase non réceptrice Pyk2) qui est intimement liée à la formation d’invadopodes est fortement exprimée dans le cancer du sein, le professeur Chill et ses collègues ont développé un inhibiteur peptidique qui peut pénétrer dans les cellules, se lier à un domaine spécifique (appelé SH3) et empêcher la liaison à une autre protéine, processus sous-jacent à la maturation et à la fonction des invadopodes. En termes simples, ces structures ne sont activées que grâce à l’union des deux protéines, mais le peptide Pyk2-PRR2 l’en empêche.

La molécule a été administrée à des modèles murins atteints de cancer du sein et a bloqué efficacement la formation de métastases pulmonaires spontanées (parmi les plus fréquentes liées au cancer du sein) chez des souris immunocompétentes. En fait, une réduction de 90 % des tumeurs secondaires causées par des métastases a été observée chez les rongeurs traités par rapport à ceux du groupe témoin. « Notre résultat est très excitant, car aujourd’hui il n’y a pas de médicaments en production qui empêchent les métastases, ou, en d’autres termes, arrêtent la propagation du cancer », a déclaré le professeur Chill au Times of Israel. « La plupart des médicaments se concentrent sur la réduction des tumeurs une fois qu’elles se développent. Nous adoptons une approche préventive, qui pourrait protéger beaucoup d’une maladie secondaire et sauver de nombreuses vies », a commenté l’expert.

Les auteurs de l’étude pensent qu’une thérapie hypothétique basée sur ce peptide (une chaîne d’acides aminés) pourrait être administrée en complément de la chimiothérapie et d’autres traitements conçus pour tuer les cellules cancéreuses. Cependant, comme précisé, la recherche en est encore au milieu des études précliniques et il pourrait s’écouler beaucoup de temps avant de pouvoir passer à des essais humains (cliniques), démontrant l’efficacité et l’innocuité de la molécule. Les détails de la recherche « Un nouveau peptide dérivé de Pyk2 inhibe les métastases du cancer du sein médiées par les invadopodes » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Oncogene.