Apple M2 Mac mini – Ce que vous devez savoir

Le nouveau Mac mini d’Apple change la donne pour tous ceux qui recherchent un ordinateur de bureau puissant et polyvalent. Le Mac mini a toujours été populaire auprès de ceux qui recherchent un petit ordinateur abordable, mais les nouvelles puces M2 et M2 Pro sont désormais plus puissantes et capables que jamais.

La puce M2, qui offre des performances plus rapides, une mémoire plus unifiée et une connectivité avancée, alimente le nouveau Mac mini. La prise en charge de jusqu’à deux écrans sur le modèle M2 et jusqu’à trois écrans sur le modèle M2 Pro est incluse. Le Mac mini est désormais encore plus puissant, capable et abordable, avec un prix de départ de 599 $.

Performances et spécifications améliorées par rapport au Mac Mini basé sur M1

Mais ce n’est pas tout. La nouvelle puce M2 Pro place la barre plus haut pour le Mac mini, offrant pour la première fois des performances de niveau professionnel. Les utilisateurs peuvent désormais exécuter des flux de travail hautes performances auparavant impensables dans une conception aussi petite. Si vous êtes un photographe professionnel, un monteur vidéo ou un musicien, le Mac mini avec M2 Pro est la machine qu’il vous faut.

Par rapport au Mac mini de la génération précédente, les puces M2 et M2 Pro offrent un CPU et un GPU de nouvelle génération plus rapides, une bande passante mémoire considérablement augmentée et un moteur multimédia plus robuste. Il en résulte des performances exceptionnelles et une efficacité énergétique à la pointe de l’industrie. Le Mac mini dispose également d’un système thermique avancé pour des performances à long terme.

Le Mac mini avec M2 dispose d’un processeur à 8 cœurs avec 4 cœurs hautes performances, 4 cœurs à haut rendement et un GPU à 10 cœurs. Ceci est idéal pour les utilisateurs à la recherche de performances ultra-rapides et d’une productivité incroyable à un prix de départ inférieur de 599 $. Les tâches quotidiennes, du lancement d’applications et du multitâche à la navigation sur le Web, sont ultra-rapides. Le Mac mini avec M2 peut également gérer des charges de travail plus exigeantes pour les utilisateurs ayant des tâches plus intensives. Des activités telles que l’édition d’images dans Adobe Photoshop sont jusqu’à 50 % plus rapides que la génération précédente, grâce à jusqu’à 24 Go de mémoire unifiée et 100 Go/s de bande passante.

Le M2 Pro apporte pour la première fois des performances de niveau professionnel au Mac mini. Il est idéal pour les utilisateurs qui ont besoin de performances professionnelles puissantes, car il dispose d’un processeur jusqu’à 12 cœurs avec 8 cœurs hautes performances, 4 cœurs haute efficacité et un GPU 16 cœurs. Le Mac mini avec M2 Pro peut facilement gérer les tâches les plus exigeantes, grâce à jusqu’à 64 Go de mémoire unifiée et 400 Go/s de bande passante.

Prix ​​par rapport au M1 Mac Mini

Apple semble avoir réduit les prix du M2 Mac mini par rapport au M1 Mac mini.

Le M2 Mac mini dispose d’un processeur à 8 cœurs et d’un GPU à 10 cœurs, et il est livré avec 256 Go ou 512 Go de stockage. Les prix du M2 Mac mini avec 256 Go de stockage ont été réduits à 599 $ / 649 £, tandis que l’option de stockage de 512 Go a été réduite à 799 $ / 849 £, une économie de 100 $ / 50 £ par rapport au M1 Mac mini avec les mêmes options de stockage. De plus, la puce M2 Pro avec processeur 10 cœurs et GPU 16 cœurs, 512 Go est maintenant disponible pour 1 299 $/1 399 £, une économie de 200 $/100 £ par rapport à la version précédente avec processeur Intel Core i5 6 cœurs à 3,0 GHz avec Intel UHD. Graphiques 630, 512 Go.

M2 Mac mini change la donne pour tous ceux qui recherchent un ordinateur de bureau puissant et polyvalent. Le Mac mini est un excellent choix pour les professionnels ou tous ceux qui recherchent un ordinateur puissant et abordable, mais attendez notre test du M2 Mac mini. Il est maintenant disponible en pré-commande et sera disponible le 24 janvier.