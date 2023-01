Tempête géomagnétique attendue entre le 19 et le 20 janvier : flux de vent solaire dirigé vers la Terre

La Terre est sur le point d’être frappée par une tempête géomagnétique due à une éjection de masse coronale (CME) sur le Soleil.

Une tempête géomagnétique devrait frapper la Terre entre le jeudi 19 et le vendredi 20 janvier, en raison d’une importante éjection de masse coronale (CME) du Soleil qui a projeté un flux de particules chargées électriquement vers notre planète. Heureusement, le vent solaire ne pointe pas exactement dans la direction du globe terrestre, donc le champ magnétique terrestre ne sera que partiellement investi par la traînée de plasma. Pour cette raison, une tempête géomagnétique de classe faible est attendue, ce qui n’est cependant pas sans conséquences potentielles.

Tout a commencé le dimanche 15 janvier, lorsque les observateurs solaires ont détecté deux éjections de masse coronale – c’est-à-dire de matière provenant de la couche la plus externe de l’atmosphère du Soleil – dues à des éruptions de classe M, assez courantes dans cette phase du cycle de l’étoile. En effet, depuis plusieurs mois, le Soleil affiche une activité magnétique plutôt soutenue, liée au fait qu’il se dirige vers le pic maximum de son cycle de 11 ans, attendu pour l’été 2025. Cette phase se caractérise par la présence de nombreuses taches solaires et événements d’éjection coronale, qui libèrent des flux de plasma dans l’espace. Lorsque ces derniers sont dirigés vers la Terre, ils peuvent donner lieu à des orages géomagnétiques plus ou moins importants.

Comme l’explique le portail scientifique spécialisé spaceweather.com, l’éjection de masse coronale a été déclenchée par la région où se trouve la grande tache solaire AR3182, d’où sont parties les éruptions de classe M. La première a donné naissance au flux de vent solaire qui va frapper la Terre dans quelques jours, le second, qui s’est produit dimanche à 04h42 heure française, devrait plutôt manquer la planète. Les experts expliquent que les premiers effets de la tempête géomagnétique devraient se faire sentir dès le 18 janvier, mais heureusement un événement de classe G1 est estimé (le plus faible sur une échelle de cinq, de G1 à G5) et aucun problème majeur n’est attendu. Les scientifiques expliquent que des phénomènes de ce type peuvent entraîner de petites perturbations des lignes électriques et du fonctionnement des satellites, ainsi que des altérations potentielles du comportement migratoire des animaux. À l’heure actuelle, le Space Weather Prediction Center de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) n’a pas prédit ces événements pour la tempête géomagnétique dans les prochains jours.

L’événement le plus évident lié aux tempêtes de classe G1 est l’apparition à des latitudes plus basses d’aurores polaires, qui sont déclenchées par l’impact de particules chargées électriquement du vent solaire contre le champ magnétique terrestre. Dans les prochains jours, en ce qui concerne l’hémisphère nord, les aurores boréales pourraient être observées dans les villes de Seattle, Chicago et Bost aux États-Unis, tandis que pour l’Europe elles pourraient être impliquées au Danemark et dans le nord de l’Angleterre. Les aurores australes pourraient plutôt se manifester en Australie et en Nouvelle-Zélande. Normalement, ces événements lumineux se produisent plus près des pôles, là où les lignes de champ magnétique terrestre se croisent.

Une tempête géomagnétique de classe G5 est un événement potentiellement catastrophique et que les experts craignent beaucoup. Cela pourrait littéralement nous plonger dans un Moyen Âge technologique pendant des semaines ou des mois, détruisant les communications et la navigation par satellite, Internet, les lignes électriques et les infrastructures énergétiques. À l’heure actuelle, cependant, il n’y a pas de danger imminent.