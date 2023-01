Microsoft va équiper Windows 11 et Windows 12 de capacités d’IA

Force est de constater que Windows 11 n’a pas la même popularité que son prédécesseur un peu plus d’un an après sa sortie. Cependant, la société géante Microsoft semble avoir eu de grandes aspirations pour son nouveau système d’exploitation depuis le début. Allant même jusqu’à l’appeler explicitement « le premier chapitre d’une nouvelle ère Windows ».

Maintenant, Microsoft vient de créer une IA capable de reproduire votre voix. Et une chose est sûre, la société américaine semble loin d’avoir fini d’explorer l’intelligence artificielle !

Windows 11 et Windows 12 obtiennent des capacités d’intelligence artificielle

L’intelligence artificielle a impacté de manière significative un certain nombre d’industries ces dernières années (technologique, artistique, etc.). De plus, même si le sujet a récemment été à l’honneur, de nombreuses entreprises s’en sont inquiétées depuis un moment. Lors du briefing d’ouverture d’AMD au CES 2023, Panos Panay – qui se trouve être le vice-président exécutif et directeur des produits chez Microsoft – a fait des commentaires assez perspicaces sur ce sujet. Celui-ci faisait spécifiquement référence aux nombreux développements de la technologie et de l’intelligence artificielle au cours des derniers mois.

Voici ce qu’il a dit : « L’IA est la technologie déterminante de notre époque, elle ne ressemble à rien de ce que j’ai vu auparavant. Cela transforme les industries, cela améliore notre vie quotidienne de bien des façons. Certains que vous voyez, d’autres non – et nous sommes actuellement à un point d’inflexion. L’informatique devient plus intelligente et plus personnelle, et tout cela se fait en exploitant la puissance de l’IA. »

Microsoft veut transformer l’expérience Windows en utilisant l’IA

Ce n’est un secret pour personne que Microsoft est actuellement engagé dans la création de son prochain système d’exploitation. Si Windows 11 a encore du temps jusqu’à ce qu’il doive être remplacé. Et ainsi potentiellement profiter du développement futur de l’entreprise dans l’intelligence artificielle. Windows 12 devrait gagner le plus. Panos Panay a également abordé directement la stratégie de Microsoft en décrivant comment l’IA serait incluse dans son prochain système d’exploitation. Découvrez ce qu’il a dit, tel que rapporté par notre Néowin des collègues:

« L’IA va réinventer la façon dont vous faites tout sur Windows, littéralement. Comme ces grands modèles génératifs, pensez aux modèles de langage, aux modèles de génération de code, aux modèles d’image ; ces modèles sont si puissants, si agréables, si utiles, si personnels. Mais ils sont également très gourmands en calculs, nous n’avons donc jamais été capables de le faire auparavant. Nous n’avons jamais vu ces charges de travail intenses à cette échelle auparavant, et elles sont là. Il va falloir un système d’exploitation qui brouille les frontières du cloud, et c’est ce que nous faisons en ce moment. »

Ces affirmations sont extrêmement intrigantes. Rappelons que Windows 12 pourrait être publié par Microsoft dès la fin de 2023. Il est prudent de supposer que l’entreprise nous offrira bientôt un aperçu de ses objectifs d’intégration de l’IA dans l’environnement Windows.

Avantages et inconvénients de Windows 11

Les avantages de Windows 11 incluent :

Interface utilisateur et conception améliorées

Meilleure intégration avec les écrans tactiles et la saisie au stylet

Socket en charge améliorée de plusieurs moniteurs

Amélioration des performances et de l’efficacité

Socket en charge améliorée des applications et des jeux

Nouvelles fonctionnalités telles que les mises en page instantanées et la nouvelle vue des tâches

Navigateur Microsoft Edge amélioré

Nouvelle conception du menu Démarrer

Amélioration de la gestion des bureaux virtuels

Fonctions de sécurité améliorées

Les inconvénients de Windows 11 incluent :