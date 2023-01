Sauter des repas augmente le risque de décès prématuré, selon une étude

Le jeûne et le saut de repas sont souvent présentés comme ayant des effets bénéfiques sur la santé, mais selon une nouvelle étude, ces comportements augmentent considérablement le risque de décès prématuré.

Une étude a trouvé une association statistique significative entre le fait de sauter des repas et un risque plus élevé de décès prématuré. En d’autres termes, ceux qui sautent un ou deux des trois repas principaux par jour, c’est-à-dire le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner, seraient plus susceptibles de mourir prématurément. Même ceux qui les consomment dans un laps de temps trop court ont un risque plus élevé que ceux qui consomment les trois. Les résultats de l’enquête contrastent avec les prétendus avantages dont on entend souvent parler en relation avec les jeûnes intermittents et autres. Cependant, il faut souligner qu’il s’agissait d’une simple étude d’observation/association, sans évaluer les relations de cause à effet entre le saut de repas et la mort prématurée. Néanmoins, l’association statistique trouvée est si significative que les auteurs de l’étude recommandent une étude plus approfondie.

Sauter des repas peut augmenter le risque de décès prématuré a été déterminé par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques américains du University of Iowa College of Public Health et du University of Tennessee Health Science Center, qui ont collaboré étroitement avec des collègues du Tongji Medical College de Huazhong. Université des sciences technologiques (Chine) et École de santé publique de l’Université de Wuhan. Les scientifiques, coordonnés par le professeur Wei Bao, professeur au Département d’épidémiologie de l’Université Riverside, sont parvenus à leurs conclusions après avoir analysé les données de plus de 24 000 personnes âgées de 40 ans ou plus, toutes participant à l’étude nationale sur la santé et à l’enquête sur l’test nutritionnel 1999-2014. .

Les chercheurs, après avoir analysé les comportements alimentaires des participants, ont croisé ces données avec les registres publics de décès jusqu’au 31 décembre 2015, mettant en évidence l’association entre le saut de repas et la mortalité, toutes causes confondues et par maladies cardiovasculaires. Au total, 4 175 décès sont survenus au cours de la période de suivi, dont 878 étaient dus à des causes cardiovasculaires telles qu’un infarctus du myocarde, un arrêt cardiaque, un accident vasculaire cérébral, etc. L’analyse statistique a montré que, par rapport à ceux qui mangeaient les trois repas principaux de la journée, pour ceux qui n’en mangeaient qu’un seul, le risque de mortalité était de 1,30 (IC à 95 % de 1,03 à 1,64) plus élevé pour la mortalité toutes causes soit de 1,83 ( IC à 95 % 1,26 à 2,65) plus élevé que pour la mortalité par maladie cardiovasculaire. Ceux qui ont sauté le petit-déjeuner avaient un risque de décès cardiovasculaire de 1,40 (IC à 95 %, 1,09 à 1,78) plus élevé que ceux qui ne l’ont pas fait. Ceux qui ont sauté le déjeuner avaient un risque de décès prématuré toutes causes confondues de 1,12 (IC à 95 %, 1,01 à 1,24), alors qu’il était de 1,16 (IC à 95 %, 1,02 à 1,24)32 pour ceux qui ont sauté le dîner, encore une fois par rapport à ceux qui mangeaient trois repas par jour. Ceux qui mangeaient trois fois par jour mais le faisaient avec des intervalles horaires inférieurs à 4,5 heures (entre deux repas adjacents) avaient également un risque plus élevé de décès prématuré.

«À une époque où le jeûne intermittent est largement présenté comme une solution pour la perte de poids, la santé métabolique et la prévention des maladies, notre étude est importante pour la grande partie des adultes américains qui mangent moins de trois repas par jour. Nos recherches ont révélé que les personnes qui ne mangent qu’un seul repas par jour sont plus susceptibles de mourir que celles qui mangent plusieurs repas par jour. Parmi eux, les participants qui sautent le petit-déjeuner sont plus susceptibles de développer une maladie cardiovasculaire mortelle, tandis que ceux qui sautent le déjeuner ou le dîner augmentent leur risque de décès toutes causes confondues », a déclaré le professeur Yangbo Sun, auteur principal dans un communiqué de presse principal de l’étude.

Fait intéressant, l’association entre la mort prématurée et le saut de repas est restée significative « même après des ajustements pour les facteurs alimentaires et de style de vie (tabagisme, consommation d’alcool, niveaux d’activité physique, apport énergétique et qualité de l’alimentation) et l’insécurité alimentaire », comme le précise le professeur Bao. Les personnes les plus susceptibles de sauter des repas étaient des hommes, des Noirs non hispaniques, des jeunes et des moins instruits. D’autres études approfondies sont nécessaires pour déterminer une relation de cause à effet entre le fait de sauter des repas et le risque de décès prématuré. Les détails de la recherche « Le saut de repas et les intervalles de repas plus courts sont associés à un risque accru de mortalité toutes causes et maladies cardiovasculaires chez les adultes américains » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.