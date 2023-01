Une fillette de 9 ans trouve une dent de requin mégalodon sur une plage du Maryland

La dent, appartenant à l’espèce aujourd’hui disparue, mesure plus de 12 centimètres de long et pourrait avoir au moins 3,5 millions d’années.

La dent de mégalodon découverte par la petite Molly Sampson / Facebook

Il y a des découvertes incroyables. Et qui deviennent étonnamment merveilleux quand les enfants les fabriquent, comme dans le cas de Molly Sampson, neuf ans, qui était le jour de Noël à Calvert Beach, dans le Maryland, quand il se trouva que, pataugeant dans l’eau jusqu’aux genoux, trouva ce tous les paléontologues de la Terre rêvent probablement de trouver : une dent de mégalodon, le requin le plus grand et le plus puissant qui ait jamais existé, qui a vécu dans les mers du monde entier jusqu’à son extinction, survenue il y a au moins 3,5 millions d’années.

L’histoire de Molly, racontée par sa mère, Alicia Sampson, qui a partagé la nouvelle de la découverte sur Facebook, a été relancée par le Cci qui, avec la contribution du Nouvelles de la SCBreconstruit ce qui s’est passé. Mme Sampson a expliqué que ses filles, Molly et Natalie, voulaient « chasser les dents de requin comme les pros”, à tel point qu’il a demandé une paire de bottes en caoutchouc comme cadeau de Noël. Ainsi, dès que j’ai reçu les bottes et fini de déjeuner, le matin du 25″dirigé vers les falaises avec mon mari Bruce”.

Malgré le froid glacial de ce matin-là, la marée basse a rendu la journée particulièrement propice à la chasse aux fossiles. Dans cette zone de la côte atlantique, M. Bruce avait déjà trouvé des artefacts anciens, et la petite Molly a déterré plus de 400 dents beaucoup plus petites, a précisé Mme Sampson, mais aucun d’eux n’avait jamais rencontré une dent aussi grosse. « Molly a toujours voulu trouver une dent de mégalodon et l’a trouvée par hasard le matin de Noël”.

La famille a apporté la dent au Calvert Marine Museum, dont le département de paléontologie a confirmé qu’elle appartenait auOtodus mégalodonune espèce de requin aujourd’hui disparue, qui vivait il y a entre 23 et 3,6 millions d’années, caractérisée par sa taille considérable et connue pour ses grandes dents, comme le suggère également le nom scientifique mégalodonqui dérive du grec et indique précisément « grosse dent ».

Le conservateur du musée, Stephen Godfrey, qui a félicité le « futur paléontologue», a-t-il défini la trouvaille «irremplaçable”. Plus précisément, la dent faisait partie de l’arche supérieure du requin, comme en témoigne la largeur de sa racine. D’une taille globale d’environ 12 centimètres, il s’agissait probablement de la dent d’un spécimen de 13 à 15 mètres de long. « L’énorme racine aurait ancré fermement cette dent à la mâchoire, permettant au mégalodon de mordre n’importe quelle baleine ou dauphin qu’il pourrait attraper Godfrey a expliqué. Nous savons que c’était un prédateur actif car nous trouvons parfois des os fossilisés de baleines et de dauphins qui conservent les marques laissées par ses dents.”.