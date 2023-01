Comment fonctionne NOTAM, le système qui a immobilisé tous les avions aux États-Unis

Le système NOTAM fait partie de l’histoire de l’aviation civile : il a été introduit pour la première fois en 1947. Ce sont des messages dont les pilotes ont besoin pour connaître les conditions des aéroports d’arrivée.

Jusqu’à il y a quelques heures, NOTAM était un système connu uniquement des initiés. Il était utilisé par les pilotes, les contrôleurs aériens et tous les autres professionnels impliqués dans le monde de l’aviation civile. Ces dernières heures, en raison d’un dysfonctionnement de ce système, tous les avions en partance pour les Etats-Unis sont restés solidement ancrés au sol. Pendant plusieurs heures, personne n’est parti. Et nous ne comprenons toujours pas ce qui s’est passé.

Comme l’a expliqué le commandant Danilo Recine à Netcost-security.fr, le NOTAM est un système essentiel pour voler. Il indique NOtice To AirMen et explique aux pilotes quelles sont les conditions dans les aéroports de destination. En pratique, avant le vol, le système NOTAM informe sur l’état des aéroports et des pistes ouvertes. En Italie, il est géré par Enav, l’organisme national d’assistance aux vols. Et c’est une technologie historique dans le monde de l’aviation.

Comment est né le système NOTAM

Les premiers NOTAM ont été envoyés en 1947 par décision de la Convention relative à l’aviation civile internationale, l’agence des Nations Unies qui coordonnait les voyages aériens internationaux. Le système, dont nous vous laissons un exemple ci-dessous, a été calqué sur les alertes utilisées par les marins pour les communications en haute mer.

Les types d’avis envoyés via le système NOTAM peuvent être variés. Ils sont tous en code, nous vous laissons un exemple ci-dessous. Ils peuvent alerter les pilotes de la présence d’obstacles temporaires, tels que des grues ou des échafaudages. Ils peuvent avertir des planeurs ou des exercices de vol autour de la piste, ou avertir des canaux radio en panne.

Le problème maintenant est que la cause du dysfonctionnement du NOTAM n’a pas encore été identifiée. Même dans son dernier communiqué de presse, la Federal Aviation Administration a expliqué qu’à l’heure actuelle, il n’y a aucune raison officielle pour laquelle tous les avions américains sont bloqués dans les aéroports pendant des heures :

«Les opérations normales de trafic aérien reprennent progressivement aux États-Unis après une panne nocturne du système Notam to Air Missions (NOTAM) de la FAA qui fournit des informations de sécurité aux équipages de conduite. L’emprise au sol a été levée. L’agence continue d’enquêter sur la cause du problème initial. »