Nouvelle espèce de serpent boa nain découverte dans la forêt amazonienne de l’Equateur : il ne mesure que 20 cm de long

Une nouvelle espèce de boa constrictor « miniature » a été découverte dans la forêt amazonienne de l’Equateur. Le reptile a également un bassin vestigial.

La nouvelle espèce de boa constrictor nain. Crédit : H. Mauricio Ortega–Andrade et al., European Journal of Taxonomy 2022 (CC BY 4.0)

Une nouvelle espèce de serpent, un boa nain de seulement 20 centimètres de long, a été découverte dans la forêt amazonienne de l’Équateur. Le reptile présente également des os de bassin vestigiaux, les vestiges d’une structure perdue bien avant la disparition des dinosaures non aviaires. Deux spécimens du petit serpent ont été identifiés dans la réserve nationale de Colonso Chalupas et dans le parc Sumak Kawsay, situé au cœur de la forêt tropicale du pays sud-américain. La nouvelle espèce, appelée Tropidophis cacuangoae et appartenant à la famille des Tropidophiidae, il est probablement endémique de l’Équateur, ce qui indique qu’il ne vit qu’ici et ne peut être trouvé nulle part ailleurs dans le monde. Si elle était confirmée, elle porterait à six le nombre d’espèces endémiques sud-américaines de serpents du genre Tropidophis.

La nouvelle espèce de boa nain équatorien a été découverte et décrite par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de la Faculté des sciences de la vie de l’Université régionale amazonienne Ikiam de Tena (Équateur), qui a collaboré étroitement avec des collègues de l’Instituto Nacional de Biodiversidad « INABIO ». » de Quito, du Leibniz Institute for the Analysis of Biodiversity Change de Bonn (Allemagne), du Laboratório de Coleções Zoológicas – Instituto Butantan et de l’Instituto de Biociências de Porto Alegre (Brésil). Les chercheurs, coordonnés par le professeur H. Mauricio Hortega-Andrade, ont identifié la nouvelle espèce la distinguant de ses congénères grâce à des investigations morphologiques et ostéologiques. Autrement dit, par l’apparence extérieure et les caractéristiques des os. Le Tropidophis cacuangoae est très similaire aux autres serpents boa, grands ou petits; il a une coloration beige cryptique, tachetée de motifs noirs plus foncés le long du corps.

Crédit : H. Mauricio Ortega–Andrade et al., European Journal of Taxonomy 2022 (CC BY 4.0)

Parmi les caractéristiques les plus significatives de Tropidophis cacuangoae figure la présence d’os de bassin résiduels, c’est-à-dire les restes évolutifs d’une structure osseuse devenue inutile pour les serpents il y a 150 millions d’années, lorsque l’ancêtre lézard a perdu ses pattes et s’est mis à ramper. Certains serpents ont encore des pattes résiduelles aujourd’hui, de minuscules appendices qui ne servent à rien. De nombreuses espèces possèdent des éléments liés au passé évolutif lointain ; après tout, même l’être humain au stade embryonnaire développe une queue, ainsi que des structures liées aux branchies que possédaient autrefois nos ancêtres aquatiques. Les deux sont réabsorbés au cours du développement. « Ces serpents sont une relique du temps, ce sont des animaux si anciens que trouver ou rencontrer l’un d’eux est un privilège », a déclaré à l’Agence France Presse Mario Yanez, co-auteur de l’étude.

Crédit : H. Mauricio Ortega–Andrade et al., European Journal of Taxonomy 2022 (CC BY 4.0)

L’épithète du nom scientifique du serpent est un hommage à la militante des droits des autochtones Dolores Cacuango, qui s’est battue au début du XXe siècle pour défendre les populations historiques de l’Équateur telles que les Kichwa, qui étaient alors sous le joug de riches propriétaires terriens. La femme, également connue sous le nom de Mamá Doloreyuk, est devenue grâce à ses combats un exemple international pour la protection des droits de l’homme. Elle a également été l’une des premières militantes du féminisme équatorien. Plus d’un demi-siècle après sa disparition, des chercheurs ont décidé de lui dédier le nom scientifique de la nouvelle espèce de reptile. Les détails de la recherche « Une relique temporelle : une nouvelle espèce de boa nain, Tropidophis Bibron, 1840 (Serpentes : Amerophidia), du bassin supérieur de l’Amazone » ont été publiés dans le European Journal of Taxonomy.