Selon les rumeurs, Nvidia développerait des drivers optimisés pour l’IA avec de sérieuses améliorations de performances

Moulin à rumeurs : Une rumeur de @CapFrameX sur Twitter, suggère que Nvidia construit des drivers graphiques optimisés pour l’IA qui pourraient améliorer les performances du GPU jusqu’à 30 %. Peut-être une grande demande, mais si cela est vrai, cela pourrait donner aux propriétaires de GeForce éligibles une mise à niveau gratuite notable des performances et révolutionner la façon dont Nvidia (et plus tard d’autres) développent des drivers de jeu. Le premier driver AI de Nvidia devrait sortir au cours du premier trimestre de 2022.

Il s’agit de la première rumeur que nous avons vue sur le développement de drivers basés sur l’IA, bien que nous sachions que les fabricants de puces utilisent déjà l’IA pour améliorer la recherche et le développement de puces, cela pourrait apporter des améliorations tangibles des performances au hardware GPU. Selon un autre tweet par CapFrameX, le « bot » IA codant ces optimisations a effectivement un accès complet au driver, y compris l’accès aux instructions, au débit, à l’utilisation du hardware, au threading, aux paramètres du driver et plus encore. Cela suggère que l’IA peut optimiser plus que les performances du GPU dans les jeux, avec le potentiel d’améliorer également la stabilité du driver.

CapFrameX rapporte que le potentiel de performances maximales serait de 30 % avec le premier driver optimisé pour l’IA de Nvidia, avec une augmentation moyenne des performances de 10 %. Nous imaginons que cela variera selon le titre, et cela pourrait également signifier des optimisations plus rapides pour les versions plus récentes, mais si nous constatons des augmentations de performances importantes, cela pourrait expliquer les avantages de performances similaires que vous pourriez voir de l’overclocking GPU.

[Rumor] Nvidia travaille sur des drivers optimisés pour l’IA. Sortie peut-être cette année (Q1). -️ Jusqu’à 30% de performances en plus

-️ Amélioration moyenne ~10%

-️ Aucune information sur une génération spécifique Prenez cela avec un grain de sel. Si les vrais drivers Nvidia seront du vrai « bon vin ». pic.twitter.com/QGTUL9iK7N — CapFrameX (@CapFrameX) 8 janvier 2023

Instructions, débit, utilisation du hardware, threading, paramètres… — CapFrameX (@CapFrameX) 8 janvier 2023

Mais nous devons souligner qu’il ne s’agit que d’une rumeur et non d’une preuve certifiée de Nvidia elle-même. Pour autant que nous sachions, ce driver AI pourrait ne pas être du tout en développement, ou il pourrait s’agir d’un lavage complet. Nous devrons attendre les détails réels pour voir si ces optimisations potentielles de l’IA se déroulent comme prévu.

Si les choses se passent bien, l’IA pourrait changer à jamais la façon dont Nvidia et d’autres fabricants de puces développent des drivers – Nvidia prenant potentiellement le dessus. En plus des améliorations de performances, le développement de drivers basés sur l’IA pourrait réduire le temps et les coûts nécessaires à l’équipe de développement de drivers de Nvidia pour publier de nouvelles mises à jour de drivers GPU. Si l’IA devient suffisamment mature, nous pourrions également la voir améliorer les performances du GPU dans les applications en dehors des jeux.