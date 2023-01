Asus dévoile une manette PC/Xbox sous licence officielle avec écran OLED et connectivité tri-mode

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Asus a annoncé un contrôleur Xbox/PC qui offre des fonctionnalités très sophistiquées, notamment un petit écran OLED (1,3 pouces) placé au-dessus du bouton Xbox et une connectivité tri-mode. Dans le cas de ce dernier, le ROG Raikiri Pro est le premier contrôleur Xbox sous licence officielle à proposer ce type de connectivité.

L’écran OLED est le point culminant du contrôleur. Sa taille indique que le nombre de pixels n’est que de 128 x 40, mais il pourra toujours afficher des animations personnalisables comme des fonds d’écran et du texte en mouvement, ainsi que des indicateurs tels que la durée de vie de la batterie et l’état du microphone, bien que son utilisation principale soit probablement pour changer de profil. à la volée pendant le jeu.

L’autre grande caractéristique du contrôleur est sa connectivité tri-mode, permettant aux utilisateurs de se connecter via un choix de Bluetooth, un mode RF à faible latence de 2,4 GHz ou USB-C filaire. The Verge note qu’Asus ne mentionne que la connectivité à une console Xbox Series X/S via USB-C filaire, de sorte que de nombreuses fonctionnalités professionnelles pourraient être uniquement PC ; la société décrit le Raikiri Pro comme étant un contrôleur PC professionnel.

Ailleurs, le contrôleur contient quatre boutons arrière gauche et droit qui peuvent être programmés pour les commandes dans le jeu ou pour les changements de sensibilité du joystick à la volée, des déclencheurs avec deux modes de portée différents et des zones mortes personnalisables, des boutons de remappage et une sensibilité réglable du joystick. Il est également livré avec un DAC ESS intégré pour un son immersif, une socket pour écouteurs de 3,5 mm et un bouton de sourdine.

Asus a déclaré que le Raikiri Pro serait disponible à un moment donné au cours du premier trimestre en cours, bien qu’il n’ait jamais donné de dates précises. Une autre information manquante est le prix, mais attendez-vous à ce que celui-ci soit cher.

La Dreamcast, en avance sur son temps

À titre de comparaison, le contrôleur modulaire ultra-personnalisable Victrix BFG Pro pour PC et PlayStation coûte 180 $, soit le même prix que le contrôleur Xbox Elite Series 2 de Microsoft, qui a des bâtons, des palettes et des pare-chocs personnalisables mais pas d’écran OLED intégré. Ne soyez pas surpris si le contrôleur d’Asus se situe autour de 200 $ ou plus. Pourtant, cela pourrait être acceptable pour ceux d’entre nous qui possédaient une console Sega Dreamcast et une VMU (Visual Memory Unit) il y a quelques décennies et qui avaient soif d’une solution rétro.