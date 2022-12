L’histoire de Nick Henson, un ornithologue anglais qui étudie les oiseaux au parc du Circeo depuis 40 ans

Nick Henson, 84 ans, étudie et observe avec passion les oiseaux du parc national du Circeo depuis des décennies. Nous l’avons rencontré en pleine nature. Voici son histoire.

Docteur Nick Henson. Crédit : Andrea Centini

Le Parc National du Circeo, le long de la côte du Latium, est considéré comme l’un des endroits les plus riches et les plus importants pour la biodiversité en France, notamment en ce qui concerne les oiseaux. En fait, le parc est situé exactement sur l’une des cinq principales routes migratoires. Au cours de l’année, dans les zones humides liées aux lacs Pontins et dans les bois surplombant la côte, il est possible de rencontrer environ 300 espèces d’oiseaux, plus de la moitié de toutes celles observables dans notre pays (550). Il n’est pas étonnant que le parc national du Circeo soit pleinement inclus dans la convention de Ramsar, un acte international signé en Iran au début des années 1970 visant à protéger les zones humides. La zone à l’ombre du Circeo est donc un lieu idéal pour l’observation des oiseaux, la photographie de la nature et bien sûr l’étude de l’avifaune, qui attire les ornithologues du monde entier. Ici même, depuis plus de 40 ans, vit et travaille le biologiste anglais Nick Henson, véritable institution dans le domaine de l’ornithologie qui a également travaillé avec le WWF en France, aux observatoires d’oiseaux de Bardsey et avec d’autres organisations. Nous avons eu le plaisir de le rencontrer et de passer quelques heures en sa compagnie au milieu de la nature et des animaux. Voici ce qu’il nous a dit.

Docteur Henson, comment vous êtes-vous retrouvé en France et pourquoi avez-vous décidé de vivre ici

Je suis arrivé en France en 1980 pour enseigner la biologie à l’école anglaise de San Giorgio sur la Via Cassia, à Nice. Je suis diplômé de l’Aston University Birmingham avec un diplôme en géologie, botanique et zoologie. A l’époque, j’avais lu une annonce recherchant un professeur de biologie pour de France, à Nice, mais quand j’ai appelé, ils m’ont répondu qu’ils l’avaient « déjà trouvé ». Cependant, la secrétaire m’a demandé quel était le sujet de mon doctorat et j’ai répondu « la sexualité des mousses ». Elle a été frappée par le sujet et m’a donc demandé mon numéro de téléphone, mais je n’en avais pas car je vivais dans un bateau sur la Tamise à l’époque. Je lui ai ensuite laissé le numéro de port mais peu de temps après, je suis parti pour 2/3 jours d’observation des oiseaux. De retour à mon bateau, j’ai trouvé deux invités qui m’ont alerté d’un appel téléphonique entrant pour moi au port. C’était le directeur de l’école de Nice, qui m’a invité à Londres pour un entretien. Je l’ai fait avec une dame qui à la fin de l’entretien m’a proposé le contrat. J’ai donc décidé de partir.

Que faisait-il exactement à l’époque ?

Je travaillais au Royal Botanic Gardens Kew (Royal Botanic Gardens, Kew) en tant que « rescue propagator », pour sauver des espèces végétales très rares. Aux XVIe et XVIIe siècles, les botanistes anglais parcouraient le monde pour prélever les graines des plantes et les apporter au jardin royal, mais les chèvres mangeaient presque tous les échantillons de ces espèces et il en restait très peu. C’était important de propager les individus et j’étais chargé de les sauver. A l’époque j’écrivais un article sur la propagation des fougères publié dans une revue scientifique et un autre sur les cycas. Mais quand ils m’ont proposé le poste à Nice, j’ai décidé de partir.

Quand êtes-vous venu pour la première fois au parc national du Circeo ?

Au cours de la première année, je suis immédiatement venu au parc national du Circeo, au début de l’automne, en octobre, et j’ai su que c’était l’endroit parfait pour moi, avec tous les habitats possibles. Depuis l’automne 1988, toutes les deux semaines, je fais un tour de 50 km du parc avec 25 arrêts et je marque toutes les espèces que je vois. Dans le passé, je venais toujours de Nice, mais un jour, en marchant le long de la côte, nous avons vu une maison à vendre et nous l’avons achetée.

En France, il a aussi trouvé l’amour

J’ai rencontré Fausta (son épouse NDR) dans un bus en 1986, alors que je partais en voyage dans les Abruzzes. Une gentille fille qui parlait bien anglais. Une fois arrivés, un homme du coin nous a dit que les femmes n’étaient pas autorisées à gravir la montagne, seuls les hommes. Alors elle m’a dit : « Si tu vas à la montagne, je viendrai aussi ». Et mon cœur s’est arrêté. Quand j’ai commencé à travailler en France, je ne savais pas si et quand je retournerais en Angleterre. Finalement je suis resté.

Quand et comment est née votre passion pour les oiseaux ?

Ça a commencé quand j’avais 5 ans. Mon grand-père avait fondé le système des auberges de jeunesse en Angleterre, en particulier pour les personnes qui travaillaient toute la journée dans des usines et souhaitaient passer un week-end à l’extérieur. Il louait un petit appartement à la campagne et m’y emmenait toujours voir les oiseaux. Il y allait pour observer les oiseaux. Là, j’ai vu pour la première fois le chardonneret, la buse et le hibou. Je me souviens bien de ces trois espèces là. Puis je me souviens aussi que lorsque j’allais à l’école à Londres, j’avais demandé à mon oncle – qui était venu me chercher – le nom de l’espèce d’oiseau que j’entendais chanter. C’était un merle. En 1947, j’ai découvert les cuissardes dans le Hampshire au sud de l’Angleterre. Pour moi, les cuissardes sont un vrai rêve.

Au cours de votre expérience décennale, combien d’espèces avez-vous vues dans le parc national du Circeo ?

Vu près de 300 espèces. Il y a 10 000 espèces d’oiseaux dans le monde, ici j’en ai vu exactement 274.

Un flamant rose. Crédit : Andrea Centini

Le plus rare ?

Dans les premières années, j’ai rencontré une sterne de Dougall (Sterne dougallii), n’était que le septième pour de France. J’ai pris une photo et un dessin et j’ai écrit ma description faite à l’époque. J’ai tout envoyé aux autorités du nord de de France, mais après 6 mois, le matériel a été rejeté. Cependant Andrea Corso, qui était le plus grand spécialiste des oiseaux en France à l’époque, m’a confirmé qu’il s’agissait bien d’une sterne de Dougall. Après ce rejet, j’ai décidé de ne plus envoyer de rapports. La même année que la sterne, j’ai vu un meunier à Fiumicino, ce qui est assez rare. Une fois en marchant le long de la rive du lac de Fogliano, dans les premiers jours d’octobre, j’ai rencontré un beau calmar brun foncé. Une autre fois, j’ai vu un phalarope.

Au fil des décennies, il a dû collecter une énorme quantité de données précieuses

Comme tous les ornithologues anglais le soir je repense à tous les oiseaux que j’ai vus dans la journée et je les note tous sur l’ordinateur. Puis au bout de deux semaines je prends tous les numéros et les transfère sur une autre liste. Et puis je compare les deux semaines (par exemple les deux premières de décembre) avec celles des autres années, pour obtenir la moyenne de l’espèce à cette période de l’année. Quand je fais des sorties avec des gens j’apporte la liste avec la fréquence des espèces et indique les probabilités d’observer certains oiseaux lors de l’excursion. Il y a quelques années, j’ai apporté toutes ces données à la direction du parc national du Circeo. Tous mes commentaires y sont déposés.

Quelle est la meilleure période de l’année pour observer les oiseaux ici au parc ?

D’avril à mai, il y a 100 espèces par jour. Dans cette période 60 espèces. La période avec moins d’espèces est septembre – octobre, avec environ 30. En Angleterre, cependant, c’est la meilleure période. Les meilleures semaines peuvent être la dernière du mois de mars, tout le mois d’avril ou le premier mai.

Il a également écrit un manuel dédié aux oiseaux que l’on peut rencontrer

À mon arrivée, j’ai constaté qu’il n’y avait pas de guide spécifique pour les personnes qui ne connaissent rien aux oiseaux. Une fois j’ai vu un petit frère (Sternula albifrons) au dortoir des courlis et a demandé à un collègue ornithologue si une sterne naine était normale à l’automne. Il a dit oui, mais malheureusement ce n’est écrit nulle part ce qui est normal au Circeo. À ce moment, j’ai décidé d’écrire tous les numéros des oiseaux aperçus. Plus tard, j’ai fait un guide sur les oiseaux du parc avec des illustrations de Concetta Fiore. Parfois, je vais dans les écoles pour les raconter aux enfants.

Que pensez-vous de l’invasion anormale de petits pingouins de cette année ?

J’en ai vu un à Torre Paola et j’ai posté la photo sur Facebook. Ils sont très difficiles à observer. Je ne les avais jamais vus ici, mais il y avait eu un rapport dans le passé. 25 000 à 40 000 arrivent le long des côtes espagnoles chaque année. Je pense que c’est une tempête en Méditerranée, en Espagne, pas dans l’Atlantique qui les a amenés ici.

Lors de notre randonnée, nous avons rencontré des ibis sacrés, des oiseaux non indigènes considérés comme problématiques par certains experts. Qu’est-ce que tu penses?

On dit qu’ils ont mangé une fois tous les œufs et les jeunes d’une colonie de sternes à ailes blanches en France. Après cet événement, les Français exterminèrent l’ibis sacré. Cependant on dit aussi qu’il y a eu un grand vent qui a tué tout le monde, et que les ibis auraient mangé les poussins déjà morts. Peut-être n’est-il pas vrai qu’ils sont si nocifs. Je ne me plains pas. Ceux que nous voyons ici se sont échappés. À mon test, ils ne sont jamais arrivés seuls d’Afrique. Parmi les espèces peu appréciées des agriculteurs ici, il y a les tourterelles : environ 200 arrivent de Russie et elles tuent un champ entier de salades en une journée.

Un ibis sacré. Crédit : Andrea Centini

Est-il vrai que les moineaux disparaissent ?

En Angleterre, le moineau domestique est presque éteint. Ici, cependant, le moineau arboricole est réduit. Les moineaux domestiques sont nombreux dans le parc du Circeo.

Y a-t-il une anecdote curieuse que vous pouvez nous raconter ?

Certains coucous huppés du Congo arrivent ici de février à novembre. En juillet, j’ai vu deux jeunes avec un couple de corbeaux, qui étaient les « parents adoptifs ». En effet, la mère dépose les œufs dans le nid de pie et les y fait éclore. Le coucou commun en dépose un, le coucou huppé deux. Dans ce cas, la compétition est plus forte avec les jeunes des corbeaux. Le coucou assomme tout le monde, mais il ne le fait pas exprès. Une autre histoire intéressante est liée aux canards. Depuis qu’ils sont abattus à l’extérieur du lac, ils ont compris qu’il était plus prudent de rester dans le parc et ont appris à manger les algues du fond en collaboration avec les foulques, normalement très agressives. En dehors du parc, malheureusement, les chasseurs abattent également des espèces protégées. Quand je suis arrivé en France, ils m’ont dit de parler à un professeur de Bologne parce que de France avait besoin de parcs nationaux, à l’époque il y en avait peu. Ils m’ont suggéré de les promouvoir. Après la convention de Ramasar, la chasse a été interdite dans le parc national du Circeo, mais elle est autorisée dans la zone. Entre 1990 et 1995, la chasse s’est également arrêtée dans les zones environnantes et il y a eu une énorme augmentation des animaux. Mais cela ne se fait plus car il y a beaucoup de pression.