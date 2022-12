Cette vidéo montre ce que ce serait de tomber dans un trou de glace en Antarctique

Au cours du voyage, nous verrions la couleur et la texture de la glace enfouie il y a plus de deux millions d’années qui nous ramèneraient dans l’histoire de l’antarctique antique.

Qui sait combien de fois, enfants, nous avons imaginé pouvoir creuser un trou improbable qui traverse le centre de la Terre jusqu’à ce qu’il ressorte de l’autre côté de la planète. Si c’était vraiment possible, nous, les Italiens, nous retrouverions au milieu de l’océan Pacifique Sud, quelque part au nord-est de la Nouvelle-Zélande. Bref, ce serait un véritable trou dans l’eau, qui nous fournirait cependant un instantané des profondeurs les plus reculées de notre monde. Cependant, si nous pensions à quelque chose de moins ambitieux, ou du moins faisable, par exemple en creusant un trou à quelques centaines de mètres de profondeur dans l’antique glace de l’Antarctique, nous aurions une vision extraordinaire de l’ère glaciaire.

À quoi cela ressemblerait de tomber dans un trou creusé dans la glace de l’Antarctique

L’expérience que nous pourrions vivre si nous tombions dans les profondeurs de la glace antarctique a été montrée par une équipe de scientifiques du Center for Old Ice Exploration (COLDEX) coordonnée par des chercheurs de l’Oregon State University à Corvallis, aux États-Unis, qui se sont récemment rendus à du pôle Sud pour forer dans la calotte glaciaire de l’Antarctique, dans le but de recueillir des informations sur l’histoire climatique de la Terre. L’un des scientifiques impliqués dans le projet, Austin Carter du Scripps Institute of Oceanography de San Diego, en Californie, a récemment partagé une superbe vidéo accélérée montrant à quoi ressemblerait une descente en rappel dans l’un des trous creusés par les scientifiques.

Au cours du voyage, documenté en déposant une caméra à l’intérieur d’un trou de carotte de 93 mètres de profondeur, nous aurons l’occasion de voir la couleur et la texture de l’ancienne glace antarctique qui, à ce point précis, dans les collines Allan de l’Antarctique oriental, les chercheurs estimez-le à plus de deux millions d’années. Carter, qui a enregistré la vidéo, a déclaré à Storyful que la caméra « [ha viaggiato] le long du trou dans la carotte de glace profonde” pour montrer comment la recherche progresse.

Cette glace, ainsi que la poussière et les minuscules bulles d’air emprisonnées à l’intérieur, offrent un aperçu important du climat et de l’histoire environnementale de la Terre, donnant aux scientifiques des indices importants sur la façon dont la planète pourrait réagir aux augmentations actuelles des gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Au cours de la mission, la première sur le terrain à s’attaquer à la glace la plus ancienne de la Terre, les chercheurs explorent des zones de l’Antarctique qui n’ont jusqu’à présent pas été couvertes par une science approfondie, partageant – dans le cadre de l’effort de sensibilisation du projet – des informations sur la poursuite des recherches financées par la National Science Foundation et soutenu par le United States Antarctic Program.