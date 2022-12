Le meilleur anime d’horreur à ne pas manquer

Chaque jour, de plus en plus de personnes entrent dans le monde de l’anime, un espace dans lequel nous avons à notre disposition d’innombrables films et séries de toutes sortes de genres. Grâce à des plateformes de streaming telles que Crunchyroll ou Netflix, entre autres, nous avons actuellement accès à beaucoup d’entre elles et cela a conduit à sa popularité au-delà du Japon. Et puisque nous savons qu’avoir peur à travers l’écran est l’une de vos activités préférées, pourquoi ne pas découvrir le meilleur anime d’horreur que vous pouvez regarder ? Prends note!

Perfect Blue, l’un des plus acclamés du genre.

Le meilleur anime d’horreur et où les regarder

Nous savons qu’il existe de nombreuses œuvres qui méritent d’être prises en compte, nous avons donc essayé de vous proposer une sélection variée et de qualité. Nous indiquons également où vous pouvez voir chacun, dans les cas où ils sont disponibles sur une plateforme.

Bleu parfait

Synopsis : C’est un film qui nous met dans le skin de Mima, chanteuse d’un célèbre groupe qui, après une mauvaise trajectoire commerciale, finit par changer de musique pour la télévision. Une histoire délirante qui met l’accent sur la dépression, la confusion entre la réalité et la fiction et un ton sombre qui reflète certains des pires maux de l’être humain. Si vous aimez les œuvres de David Lynch, Perfect Blue est fait pour vous.

Où regarder : Le film n’est actuellement disponible sur aucune plateforme. C’était auparavant sur Amazon Prime Video et Filmin, par conséquent, nous n’excluons pas qu’il réapparaisse à l’avenir.

Théâtre des ténèbres : Yamishibai

Synopsis : C’est un style d’animation basé sur des légendes urbaines et des rumeurs à travers l’histoire du Japon. Il y a 13 épisodes indépendants dans lesquels différentes histoires d’horreur sont racontées, dans lesquelles les fantômes, les rituels et les entités maléfiques ne manquent pas.

Où regarder : Disponible sur Crunchyroll.

Elfen Lied

Synopsis : La série raconte l’histoire des Diclonius, une espèce d’humains dotés de pouvoirs psychiques et de cornes semblables aux oreilles des félins. Ils sont également capables de détecter la présence d’autres personnes à distance. Pour aggraver les choses, au cours de la série, on suppose que ces êtres, qui commencent à exploiter leurs capacités dans leur enfance, sont le résultat d’abus et d’autres pratiques par les humains eux-mêmes. Soit dit en passant, c’est l’un des animes qui a inspiré les créateurs de Stranger Things, notamment en ce qui concerne Eleven et les expérimentations sur les enfants.

Où regarder : Disponible sur Crunchyroll.

une autre

Synopsis : L’histoire se concentre sur une classe maudite et sur les fils du destin qui mènent à la mort de tous les élèves qui la composent. Il y a 26 ans, une fille nommée Misaki était dans cette classe. Un bon athlète, populaire, tout le monde l’aimait, il avait les meilleures notes… Mais un jour il mourut, laissant un vide immense parmi ses camarades de classe. Ils, déterminés à ne pas l’oublier, ont continué à agir comme si Misaki était toujours en vie jusqu’à l’obtention de son diplôme.

Où regarder : Disponible sur Crunchyroll.

shiki

Synopsis : L’histoire d’horreur classique dans laquelle une famille emménage dans un manoir chic et des choses étranges commencent immédiatement à se produire. Les habitants des environs racontent des légendes sur la présence des morts qui se promènent parmi les vivants, appelés Shiki.

Où regarder : Actuellement non disponible sur aucune plateforme de streaming.

goule de tokyo

Synopsis : Un classique qui ne pouvait pas manquer à la liste, grâce à sa combinaison indubitable d’horreur et de science-fiction. Deux ans après le raid sur Anteiku, le CCG sélectionne le jeune Haise Sasaki pour diriger une équipe de voyous d’humains imprégnés de goules.

Où regarder : Disponible sur Crunchyroll.

Parasite – La Maxime

Synopsis : Des meurtres mystérieux et brutaux commencent à avoir lieu sur Terre. Les gens ne le savent pas, mais ils sont causés par une sorte de parasites qui sont arrivés. Peu à peu, ils commencent à posséder les humains en pénétrant par leurs oreilles et leurs narines, en adhérant à leur cerveau. L’un de ces parasites nommé Migi ne peut contrôler que le bras droit d’un lycéen nommé Shinichi Izumi, et peu importe ses efforts, il ne peut pas le dominer complètement. Au fil du temps, les deux apprennent à coexister et à combattre d’autres parasites qui considèrent les humains comme une simple nourriture.

Où regarder : C’est sur Netflix et Crunchyroll.

Boogiepop Fantôme