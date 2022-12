Qu’est-ce que le cancer du côlon, la maladie contre laquelle Pelé s’est battu

Le cancer du côlon est l’une des maladies oncologiques les plus courantes dans le monde. Ce que nous savons des symptômes, des causes et des traitements du cancer contre lequel Pelé s’est battu.

Pelé, le « footballeur du siècle » pour la FIFA, à l’âge de 82 ans, a perdu sa bataille contre le cancer du côlon, qu’il luttait depuis 2021. C’est l’un des néoplasmes les plus courants au monde, inclus dans la liste des si -appelés « grands tueurs » – c’est-à-dire les formes de cancer qui tuent le plus -, ainsi que les cancers du poumon, du sein, du pancréas et du foie. Dans les statistiques et les descriptions médicales, le cancer du côlon est généralement associé à celui du rectum, en référence à une seule maladie appelée « cancer du côlon-rectum » (bien qu’il existe des différences entre les deux tumeurs). Voici ce que nous savons de cette maladie courante et agressive du cancer de l’intestin.

Qu’est-ce que le cancer du côlon

Comme le précise l’Institut Humanitas, le cancer du côlon se développe à la suite de « la croissance incontrôlée des cellules épithéliales de la muqueuse tapissant la partie interne du gros intestin ». Le gros intestin est divisé en six composants principaux : le caecum, le côlon ascendant, le côlon transverse, le côlon descendant, le côlon sigmoïde et le rectum. Humanitas explique que les cancers du côlon sont plus fréquents dans le côlon sigmoïde et dans la partie ascendante, alors qu’ils sont moins fréquents dans le côlon transverse et descendant. On parle de cancer du rectum lorsque c’est la partie du gros intestin la plus proche de l’anus (le rectum) qui est atteinte. L’Association française pour la recherche sur le cancer (AIRC) indique que les cancers du côlon sont environ trois fois plus fréquents que ceux du rectum, « et se manifestent de différentes manières tant au niveau clinique que moléculaire ». Plus généralement, comme précisé, les cancers du côlon et du rectum sont inclus dans la définition du « cancer du côlon-rectum », une maladie en augmentation en France, sur la base des dernières données du rapport « Cancer Numbers » du ministère de la Santé. Dans notre pays c’est le deuxième cancer par incidence en 2022 (48 100 cas) derrière le cancer du sein (55 700 cas), avec une augmentation des diagnostics de + 1,5 % pour les hommes et + 1,6 % pour les femmes par rapport à 2020.

Symptômes du cancer du côlon

L’AIRC explique que la majorité des cancers colorectaux sont liés à la transformation maligne des polypes intestinaux, de petites excroissances qui se forment dans la paroi interne de l’intestin, en raison de la prolifération des cellules muqueuses. Certains de ces polypes sont définis comme des lésions précancéreuses, qui à leur tour peuvent évoluer en véritables tumeurs. L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) explique qu’environ 80 % des cancers colorectaux se développent à partir de ces polypes initialement bénins, qui peuvent devenir des formations malignes en 7 à 15 ans. Les polypes, explique l’AIRC, ne déclenchent pas de symptômes, mais peuvent donner lieu à des pertes de sang plus ou moins évidentes. Du sang peut être présent sur ou dans les selles (sang occulte), sur du papier toilette ou même perdu lors de saignements. Cependant, les saignements intestinaux peuvent avoir plusieurs explications. Les autres symptômes du cancer colorectal ne sont pas aussi spécifiques et peuvent souvent se chevaucher avec ceux d’autres affections, étant influencés par des facteurs tels que l’emplacement de la masse tumorale, l’étendue de la lésion, la présence ou l’absence d’obstructions intestinales ou de saignements. Parmi les symptômes « précoces, vagues et sporadiques » signalés par l’AIRC figurent la fatigue et le manque d’appétit, tandis que d’autres symptômes plus graves peuvent être l’anémie et la perte de poids. Humanitas cite des diarrhées prolongées et une aggravation de la constipation (parfois alternée), des modifications de la forme et de la consistance des selles, des douleurs abdominales et du ténesme, c’est-à-dire l’envie inappropriée d’aller aux toilettes. L’ISS indique également une mucorrhée, des démangeaisons/douleurs anales, des ballonnements et un gonflement abdominal.

Qui affecte le cancer du côlon

Les tumeurs du cancer colorectal touchent majoritairement la population de plus de 60 ans et, comme l’indique l’ISS, sont très rares avant 40 ans. Il n’y a pas de différences substantielles entre les hommes et les femmes; dans les deux cas, en fait, c’est le deuxième néoplasme le plus courant. Chez les hommes, il est le deuxième en incidence derrière le cancer de la prostate, chez les femmes derrière le cancer du sein. Discours différent pour le cancer du rectum, qui est deux fois plus fréquent chez les hommes que chez les femmes. L’AIRC indique qu’il y a eu ces dernières années une diminution de l’incidence dans la population sous dépistage (50-69 ans) et une légère augmentation dans les tranches d’âge plus jeunes. Cependant, le chiffre de 2022 montre une augmentation générale, quoique légère (1,5/1,6 % pour les hommes et les femmes).

Les causes du cancer du côlon

L’ISS explique que les causes exactes qui déclenchent l’apparition du cancer colorectal ne sont pas connues, mais de multiples facteurs de risque sont connus. En plus de l’âge susmentionné, il existe une alimentation pauvre en fibres et riche en graisses animales, en viande rouge et en charcuterie ; obésité; un mode de vie sédentaire; l’habitude de fumer et d’alcool; et diverses maladies/conditions génétiques prédisposantes, telles que la rectocolite hémorragique (maladie de Crohn), le syndrome de Lynch et la polypose adénomateuse familiale (PAF).

Diagnostic et traitement du cancer du côlon

Il existe plusieurs méthodologies de dépistage pour détecter un éventuel cancer de l’intestin et arriver au diagnostic définitif. Elle va de la simple palpation abdominale et rectale à la recherche de sang occulte dans les selles, en arrivant à des tests d’évaluation comme la coloscopie, le scanner, l’IRM et la « chasse » à l’antigène carcinoembryonnaire (ACE), une signature tumorale colorectale. Une fois la maladie diagnostiquée avec précision, il est possible de procéder à différentes voies de traitement en fonction du stade où elle se trouve. La résection chirurgicale est considérée comme le traitement principal. Dans certains cas, des sections entières de l’intestin doivent être retirées et, lorsqu’il n’est pas possible de rejoindre les sections restantes de l’organe, les patients peuvent avoir besoin d’une stomie temporaire ou permanente, une fente dans la paroi abdominale pour permettre aux selles de s’écouler dans un sac. . Les traitements courants associés à la chirurgie sont la chimiothérapie et la radiothérapie. Thérapies également possibles avec des médicaments biologiques (anticorps monoclonaux). Comme l’indiquent les manuels MSD pour les professionnels de la santé faisant autorité, les résultats des interventions varient considérablement en fonction du stade de la maladie.