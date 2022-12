MSI lance des cartes mères B760 capables d’overclocker les processeurs Intel verrouillés

Quelque chose à espérer : selon un leaker notoire, MSI prévoit de sortir des cartes mères B760 qui permettront l’overclocking BCLK des processeurs Intel Core non-K. Avec cette fonctionnalité et un peu d’effort, les utilisateurs pourraient obtenir une amélioration massive des performances sans avoir à faire des folies sur un processeur déverrouillé et une carte de la série Z. La même source a également révélé les PDSF de la prochaine gamme de cartes mères de milieu de gamme de MSI.

Le leaker a fourni quelques images de la carte mère inédite MSI B760M Mortar Max équipée d’un générateur de fréquence Renesas RC26008. Il y a aussi une capture d’écran montrant un Intel Core i5-12400 atteignant 5 GHz sur la carte, une amélioration de 14 % par rapport à sa fréquence de suralimentation de 4,4 GHz. Cette carte serait disponible dans les déclinaisons DDR4 et DDR5.

Le fabricant de puces n’hésite pas à désactiver les fonctionnalités pour encourager les consommateurs à opter pour des SKU plus chers. Nous espérons donc que cette méthode d’overclocking fonctionnera toujours sur les processeurs verrouillés de 13e génération.

i5-12400 OC 5,0 GHz (125 MHz x40) sur MAG B760M Mortar Max WiFi avec générateur de fréquence Renesas RC26008. pic.twitter.com/6f5Hgb28jh – chi11eddog (@g01d3nm4ng0) 28 décembre 2022

Pour un bref récapitulatif, l’overclocking des processeurs Intel Core se fait généralement en augmentant le multiplicateur de cœur, et cela n’est disponible que sur les processeurs déverrouillés et les chipsets phares de la série Z. Cependant, il y a environ un an, l’overclockeur der8auer a découvert que les cartes mères équipées de générateurs de fréquence externes permettaient d’augmenter considérablement la fréquence du bus sans planter. Cela s’est avéré être un moyen non officiel d’overclocker les processeurs non-K et d’éviter la taxe « déverrouillée » d’Intel.

Les PDSF des cartes mères B760 de MSI ont également été divulgués. Celles-ci vont de 169 $ à 229 $, soit environ 10 $ à 40 $ de plus que leurs déclinaisons B660. Selon Expreview, la seule chose que le chipset B760 apporte à la table est une bande passante PCIe supplémentaire (10 PCIe 4.0 + quatre voies PCIe 3.0 par rapport aux six PCIe 4.0 + huit PCIe 3.0 du B660).

Prix ​​MSI B760 » »

MAX est dans la liste???????????? pic.twitter.com/rDs0kSxoxH – chi11eddog (@g01d3nm4ng0) 27 décembre 2022

Heureusement, les processeurs Raptor Lake fonctionneront aussi bien avec les anciennes cartes mères de la série 600, ce qui indique que vous pourriez obtenir une carte Z690 plus riche en fonctionnalités pour le même prix qu’une nouvelle carte B760.

Intel annoncera officiellement sa gamme non-K Raptor Lake et les cartes mères de milieu de gamme qui l’accompagnent au CES la semaine prochaine avec une disponibilité commençant peu de temps après. À en juger par les rumeurs récentes, Team Blue pourrait également publier une actualisation de sa gamme Raptor Lake à la fin de l’année prochaine, donnant potentiellement à la plate-forme LGA 1700 un cycle de vie de trois ans.