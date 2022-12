Pelé, O Rei du foot et des jeux vidéo : ce fut sa carrière sur la pelouse virtuelle

Ô Roi. Le roi du football. Le plus grand de tous les temps. Pelé est décédé ce X à l’âge de 82 ans, victime d’un cancer. La famille du football pleure, mais leur histoire restera à jamais gravée dans le feu. Ses réalisations avec le cuir, en particulier son chiffre de 1 281 buts en 1 363 matchs, ont fait transcender sa silhouette au-delà de l’herbe. L’industrie du jeu vidéo ne serait pas moins, et c’est que le Brésilien au cours de toutes ces années est même devenu la vedette de sa propre aventure. Nous passons en revue sa carrière dans l’industrie.

Pelé lors d’une publicité Atari 2600.

Pelé l’a déjà fait avant ISS et FIFA

La première aventure sur le terrain virtuel remonte pas moins à l’année 1981. Il s’agit de Pelé’s Soccer, une belle arcade de football développée par Atari pour sa plate-forme Atari 2600. Au début, elle était connue sous le nom de Championship Soccer, mais au cours du développement était l’image de la star qui finirait par changer de titre, en plus de partager son visage à la fois sur la couverture et dans le matériel promotionnel. En fait, dans les futures compilations de la société, il est revenu à son nom d’origine après l’expiration de la collaboration.

Une décennie plus tard, en décembre 1993 aux États-Unis et janvier 1994 en Europe, Mega Drive était la plateforme choisie pour voir débarquer Pelé !. Le jeu vidéo était l’œuvre de Radical Entertainment, qui éditerait avec Accolade. Dans celui-ci, les joueurs pouvaient contrôler jusqu’à 40 équipes dans un titre qui pariait sur la simulation d’un point de vue isométrique. En juin 1994, il recevrait une suite, Pelé II : World Tournament Soccer, qui réduisait le nombre d’équipes nationales à 24. Les deux tenaient compte de l’inertie de la Coupe du monde de football, qui se tenait aux États-Unis la même année. .

Pelé comme icône dans FIFA 18 Ultimate Team

Apparitions All-Star : Du directeur de l’académie à la légende de l’Ultimate Team

Bien que la carrière de Pelé en tant que protagoniste de son propre jeu vidéo ait été plus importante au cours du XXe siècle, ces dernières années, sa présence s’est concentrée sur les collaborations. En 2009, nous l’avons vu en tant que directeur d’une académie de football magique dans le jeu vidéo Academy of Champions : Soccer, développé par Ubisoft Vancouver pour Nintendo Wii. Il a partagé son travail de tuteur avec la joueuse Mia Hamm, tous deux en version cartoon. Ils ont non seulement donné des leçons de football aux personnages du joueur, mais aussi à d’autres visages familiers des sagas de la société française, tels que Prince of Persia, Rayman et Assassin’s Creed, entre autres.

Laissant de côté son rôle dans Pelé: Soccer Legend, un jeu vidéo déjà retiré pour les appareils iOS et Android, où il a été le plus présent ces dernières années, c’est dans la franchise FIFA, d’EA Sports. Les articles iconiques, qui célèbrent des légendes déjà retirées des champs, ont eu Pelé comme l’une des grandes références. Pas un seul épisode n’a été manqué depuis FIFA 14, même avec des versions alternatives de son article célébrant certains de ses moments de succès en tenue courte.

La présence de Pelé dans le jeu vidéo n’est pas passée inaperçue auprès d’autres formules moins traditionnelles, comme Rocket League. Le football conduit aux voitures télécommandées a fêté ses 80 ans avec trois objets inspirés de sa silhouette : une skin pour la voiture, des pneus et une pancarte de joueur. Bien qu’ils soient apparus en 2020, ils font de temps en temps partie de la rotation du store afin d’être acquis par les fans.