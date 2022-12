De magnifiques cités mayas perdues découvertes sous la jungle dense du Guatemala

Toute une civilisation maya perdue, avec des centaines de villes et de villages reliés par 177 kilomètres de routes, a été découverte sous la jungle du Guatemala.

Certaines structures mayas trouvées sous la jungle du Guatemala. Crédit : Hansen et al., Ancienne Méso-Amérique 2022

Une grande civilisation maya jusqu’alors inconnue a été repérée sous l’épaisse végétation du nord du Guatemala, où se cachent des villes entières perdues. Il s’agit d’une découverte extraordinaire en termes d’extension (environ 1 800 kilomètres carrés) et de caractéristiques des agglomérations étudiées, de nature à suggérer un réseau profond « d’interactions sociales, politiques et économiques », comme l’indiquent les auteurs de l’étude. La période de référence de la civilisation est la période préclassique des Mayas, entre 1000 avant JC et 150 après JC. Pour le moment, les données ont été collectées principalement depuis les airs, avec des hélicoptères et de petits avions, mais on en saura beaucoup plus après l’organisation d’expéditions ad hoc dans la jungle guatémaltèque.

Crédit : Hansen et al., Ancienne Méso-Amérique 2022

La nouvelle civilisation maya a été découverte et décrite par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques américains de la Foundation for Anthropological Research and Environmental Studies (FARES) et de l’Université d’État de l’Idaho, qui ont collaboré étroitement avec des collègues du Département de géographie et d’environnement de l’Université. du Texas, l’École d’histoire de l’Université de San Carlos – Guatemala City, le Mirador Basin Project et d’autres instituts. Les scientifiques, coordonnés par le professeur Richard D. Hansen, professeur au département d’anthropologie de l’université américaine, ont découvert la nouvelle civilisation grâce à la technique de télédétection LIDAR (acronyme de Laser Imaging Detection and Ranging), grâce à laquelle il est possible de révéler des structures cachées par le sol et la végétation en « tirant » des lasers depuis un véhicule aérien. Dans un passé récent, cette technologie a apporté une énorme contribution aux études archéologiques; parmi les découvertes les plus significatives une cité perdue au Honduras ; l’ancienne ville de Mahendraparvata au Cambodge ; et un monument mystérieux dans la forêt de Dean au Royaume-Uni.

Crédit : Hansen et al., Ancienne Méso-Amérique 2022

La civilisation maya jusqu’alors inconnue a été détectée dans le bassin karstique Mirador-Calakmul du Guatemala (MCKB), situé dans la zone appelée les « basses terres mayas », la principale des trois en lesquelles la région historique de la Mésoamérique est divisée. Des lasers capables de pénétrer dans l’épaisse jungle guatémaltèque ont fait ressortir un véritable paradis d’Indiana Jones ; en fait, 775 colonies ont été identifiées dans la zone du bassin, plus 200 autres dans les zones voisines. Le professeur Hansen et ses collègues les ont regroupés « en 417 villes et villages anciens d’au moins six niveaux préliminaires basés sur la superficie, la masse et les configurations architecturales ». Parmi les structures trouvées figuraient de grandes pyramides à degrés datant de la période préclassique tardive / moyenne, environ 200 bassins pour la collecte et la gestion de l’eau (attachés à un réseau dense de canaux d’eau artificiels) et jusqu’à 177 kilomètres de chaussées reliant les différents établissements. Des dizaines de terrains de jeux ont également été découverts.

Crédit : Hansen et al., Ancienne Méso-Amérique 2022

C’était un monde vivant et étroitement interconnecté, dont les ruines nous parlent d’une collaboration entre de très nombreux individus. « La cohérence des formes et des motifs architecturaux, de la poterie, de l’art sculptural, des motifs architecturaux et des constructions de chaussées unificatrices au sein d’un territoire géographique spécifique suggère une continuité politique, sociale et économique centralisée parmi les occupants », ont écrit les scientifiques dans les résumés de l’étude. « La main-d’œuvre nécessaire pour construire des plates-formes massives, des palais, des barrages, des chaussées et des pyramides datant de la période préclassique moyenne à tardive dans tout le MCKB suggère la capacité d’organiser des milliers de travailleurs », ont ajouté Hansen et ses collègues.

Selon les auteurs de l’étude, la répartition des agglomérations, leur taille et leur caractère contemporain « témoignent des premières stratégies administratives et socio-économiques centralisées au sein d’une zone géographique définie ». Il faudra probablement des décennies pour découvrir tous les secrets cachés sous la jungle impénétrable du Mirador-Calakmul au Guatemala. Les détails de la recherche « Analyses LiDAR dans le bassin karstique contigu de Mirador-Calakmul, Guatemala: une introduction à de nouvelles perspectives sur l’organisation socio-économique et politique régionale des premiers Mayas » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée « Ancient Mesoamerica » ​​​​de l’Université de Cambridge.