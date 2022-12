Au revoir PFAS ? La nouvelle méthode en élimine 95 % de l’eau en seulement 45 minutes

Grâce à l’hydrogène gazeux et à la lumière ultraviolette (UV), une équipe de recherche américaine a réussi à décomposer 95 % des PFAS de l’eau contaminée.

Les scientifiques ont mis au point une méthode révolutionnaire, peu coûteuse et rapide pour éliminer les PFAS ou les substances perfluoroalkylées de l’eau, les fameux « composés chimiques pour toujours », ainsi appelés en raison de leur persistance dans l’environnement. Ce sont des substances très polluantes dites perturbateurs/perturbateurs endocriniens, que plusieurs études ont associées à de multiples problèmes de santé. Parmi eux, l’infertilité, la naissance de bébés de poids insuffisant, les problèmes de développement, l’hypertension pendant la grossesse, la colite ulcéreuse, le diabète et divers types de tumeurs (foie, thyroïde, rein, testicules, etc.). Ce sont des composés « ubiquitaires » utilisés dans de nombreux produits couramment utilisés, des revêtements antiadhésifs des poêles aux mousses anti-incendie, en via les tissus, les peintures, les matériaux techniques et bien plus encore. Le problème de la pollution par les PFAS est également profondément ressenti en France, étant donné que des niveaux élevés dans l’eau ont été constatés dans certains territoires. Disposer d’une technologie capable de détruire ces composés à faible coût, rapidement et sans avoir de déchets nocifs est donc considéré comme une réalisation scientifique très importante.

La nouvelle méthode, basée sur la lumière ultraviolette et l’hydrogène gazeux, a été développée par une équipe de recherche américaine composée de scientifiques du Département de génie chimique et environnemental et du Département des sciences de l’environnement de l’Université de Californie à Riverside. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Haizhou Liu, ont développé la nouvelle technique à partir de celle des électrons hydratés, connue pour être efficace contre les PFAS. Mais cette méthode est généralement lente, énergivore et responsable de la génération de sous-produits indésirables. Pour l’améliorer, ils l’ont combiné avec des rayons ultraviolets à haute énergie et à courte longueur d’onde. En termes simples, ils ont d’abord soumis de l’eau contaminée par du PFAS à de l’hydrogène gazeux (H2) pour ioniser les molécules d’eau, générant les électrons hydratés susmentionnés qui réagissent avec les liaisons fortes des composés chimiques. Grâce à l’exposition à la lumière ultraviolette, le processus est considérablement accéléré et aucun sous-produit nocif n’est libéré.

Lors de tests effectués avec de petites concentrations d’eau contaminée, le professeur Liu et ses collègues ont pu éliminer 95 % des PFAS en 45 minutes et 97 % à la fin de l’expérience. Comme le soulignent les chercheurs, c’est un excellent résultat, mais la technique doit être perfectionnée car même un faible pourcentage de PFAS peut être nocif pour l’environnement et la santé. « Nous l’optimisons en essayant de rendre cette technologie polyvalente pour un large éventail de sources d’eau contaminées par les PFAS », a déclaré le professeur Liu dans un communiqué de presse. « La technologie a montré des résultats très prometteurs dans la destruction des PFAS à la fois dans l’eau potable et dans différents types d’eaux usées industrielles », a commenté l’expert.

En septembre, un groupe de recherche de l’Université de Californie à Los Angeles et de l’Université Northwestern d’Evanston a démontré la capacité d’éliminer les PFAS de l’eau potable en augmentant sa température (jusqu’à 120 °C) et en la traitant avec des solvants peu coûteux tels que le diméthyl sulfoxyde, avec la libération de sous-produits tels que le fluorure, le dioxyde de carbone et l’acide formique. Les détails de la nouvelle recherche « Système de photolyse ultraviolette sous vide polarisé à l’hydrogène pour une destruction améliorée des substances perfluoroalkyles » ont été publiés dans le scientifique Journal of Hazardous Materials Letters.