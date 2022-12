Instagram lance Recap 2022, comment créer sa galerie avec les meilleurs posts de l’année

Meta a quant à lui partagé toutes les tendances de l’année : en tête se trouvent l’alimentation, la beauté, le sport et la mode. Les hashtags les plus utilisés témoignent d’un intérêt croissant pour le web3.

Sélectionnez simplement 14 photos et Instagram créera votre galerie de souvenirs de l’année dernière. Le réseau social a décidé de lancer Recap 2022, un modèle prédéfini qui permet de revivre les moments les plus marquants des 12 derniers mois. La voix narrative des bobines de fin d’année créées par Instagram sera des célébrités qui ont décidé de collaborer avec l’initiative, notamment Bad Bunny, DJ Khaled et Priah Ferguson de Stranger Things.

« Plus que jamais depuis un an, les Reels sont devenus fondamentaux pour des millions de créateurs à travers le monde et représentent aujourd’hui 20% du temps passé sur Instagram » explique l’équipe de l’application. « Avec le format vidéo court, les gens ont expérimenté de nouvelles façons de se divertir, de raconter des expériences et de s’exprimer de manière innovante et créative ». Une initiative similaire a été lancée par Meta l’année dernière mais avec un format d’histoire.

Comment fonctionne Récap 2022

Vous devez d’abord sélectionner l’élément et l’un des modèles prédéfinis proposés. Ensuite, l’utilisateur devra sélectionner les photos et vidéos, il peut y en avoir 14 au maximum, que Recap 2022 utilisera ensuite pour créer la bobine de fin d’année personnalisée. « A partir d’aujourd’hui, les gens pourront choisir leur voix off préférée, en anglais ou en espagnol, pour créer une bobine avec les meilleures photos, vidéos et souvenirs de 2022. Disponibles pour les prochaines semaines, les modèles facilitent le partage de tous les des moments inédits, petits et grands, qui ont rendu cette année spéciale », explique Instagram.

Tendances et hashtags de l’année

Instagram a également partagé les principales tendances de 2022. Les thèmes qui ont le plus fasciné les utilisateurs sont la nourriture, la mode, le sport et le bien-être. Parmi les hashtags les plus utilisés, on retrouve cependant plusieurs termes liés au web3 qui témoignent de l’intérêt croissant pour les nouveaux phénomènes technologiques, notamment #ethereum #bitcoin #nft et #metaverse.

L’actualité a également conquis de l’espace sur le réseau social, des tags tels que #iran, #ukraine, #royalfamily et #elections ont souvent été utilisés ou recherchés par les internautes. Les villes les plus présentes sur Instagram en 2022 sont plutôt Milan, Rome, Naples et Turin, tandis que la mer, selon les statistiques des réseaux sociaux, reste la destination préférée des Italiens.

Le réseau social a également publié le classement des chansons les plus utilisées en bobines sur Instagram de 2022. Les trois premiers du classement sont Tick Tick Boom de Sage The Gemini (feat. BygTwo3), As it Was de Harry Styles, et La dolce vita de Fedez, Tananai et Mara Sattei. Différentes tendances pour la génération Z qui varient sur le thème en choisissant SNAP de Rosa Linn, The Nights d’Avicii, Hits 2021 (Mashup) de Trinix, et I’m Good (Blue) de David Guetta et Bebe Rexha.