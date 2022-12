Ce médecin a sauvé la vie d’un enfant en utilisant des cellules souches du cordon ombilical

Son nom est Massimo Caputo et il est un chirurgien cardiaque italien et chercheur au Bristol Heart Institute, un pionnier dans l’utilisation de cellules souches allogéniques pour la correction des malformations cardiaques congénitales.

Professeur Massimo Caputo du Bristol Heart Institute / British Heart Foundation

Il y a des histoires qui touchent littéralement le cœur, comme celle du petit Finley, un enfant de Corsham, dans le comté anglais du Wiltshire, né avec une transposition des grosses artères, une maladie cardiaque congénitale grave dans laquelle l’artère pulmonaire et l’aorte proviennent du « mauvais » ventricule dû à une erreur lors de la formation du cœur : l’aorte est reliée au ventricule droit et le pulmonaire au ventricule gauche, exactement l’inverse d’un cœur normal. Par conséquent, le sang revenant des poumons ne va pas dans la circulation systémique, mais retourne aux poumons eux-mêmes, ainsi que le sang veineux systémique, qui est redirigé dans la même circulation, sans passer par les poumons.

En tant qu’anomalie incompatible avec la vie, Finley a subi sa première opération à cœur ouvert au Bristol Royal Hospital for Children quatre jours seulement après sa naissance, mais la présence d’une affection supplémentaire, une anomalie congénitale rare impliquant le développement incomplet des artères coronaires, a aggravé son image clinique. « Nous savions dès le début que les chances qu’il survive n’étaient pas bonnes – il a dit au Bbc La mère de Finley, Melissa – . Après 12 heures, il est finalement sorti de la salle d’opération, mais il avait besoin d’un pontage cardiaque et pulmonaire pour rester en vie, et sa fonction cardiaque s’est considérablement détériorée.”.

Des cellules souches pour corriger les malformations congénitales du cœur

Après des semaines de médicaments et de soins intensifs, alors qu’il semblait qu’il n’y avait pas d’autres remèdes possibles, une nouvelle procédure a été tentée en utilisant des cellules souches cultivées dans une banque de placenta par des scientifiques du Royal Free Hospital de Londres. Le pionnier de cette technique de correction des malformations cardiaques congénitales est le cardiologue et chercheur italien Massimo Caputo du Bristol Heart Institute qui, toujours à la Bbc il a expliqué qu’il a « Il m’a probablement sauvé la vie » de l’enfant, accomplissant ce qui pourrait être « la première opération au mondeà l’aide de cellules souches de sang de cordon.

Dans une récente interview pour la British Heart Foundation, le professeur Caputo a déclaré que l’une des priorités de ses recherches était l’utilisation de cellules souches pour éviter des opérations répétées aux nouveau-nés et aux enfants atteints de cardiopathie congénitale. «Chaque fois que vous faites une chirurgie cardiaque sur la même personne, cela devient plus risqué. Même si nous nous portons maintenant bien en termes de survie, il existe toujours un risque de complications – infections, lésions cérébrales ou pulmonaires – qui peuvent affecter la qualité de vie à long terme. Et il y a aussi le coût psychologique de la chirurgie répétéea déclaré le chirurgien cardiaque, parlant des risques à long terme des chirurgies traditionnelles.

En revanche, la procédure tentée avec Finley, un « échafaudage » révolutionnaire de cellules souches, reposait sur l’infusion de cellules souches dites « allogéniques » dans le muscle cardiaque, dans l’espoir qu’elles favoriseraient la régénération des artères coronaires. . Ces cellules ont la capacité de se développer dans les tissus et, dans le cas de Finley, ont corrigé l’anomalie congénitale dans son cœur. « Nous l’avons sevré de tous ses médicaments et arrêté la ventilation – a ajouté le professeur Caputo -. Il est sorti de l’unité de soins intensifs et est maintenant, maintenant âgé de deux ans, un petit garçon heureux qui grandit”.

Avec son équipe de recherche, le professeur Caputo espère que la méthode pourra aider à l’avenir toutes les personnes souffrant de cardiopathie congénitale et que des expériences avec des vaisseaux sanguins fabriqués à partir de cellules souches pourraient commencer d’ici quelques années. « Nous essayons de créer des tissus vivants, qu’il s’agisse d’une valve, d’un vaisseau sanguin ou d’un patch, qui grandissent avec le bébé et ne se détériorent pas. Je pense que cela changerait énormément leur qualité de vie. »