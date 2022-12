Le Royaume-Uni affirme que le partage des mots de passe Netflix est illégal et pourrait être une fraude criminelle

En bref : C’est un fait connu qu’un grand nombre d’abonnés au service de streaming partagent leurs mots de passe avec leurs amis et leur famille. Netflix essaie de réprimer cette pratique, et le gouvernement britannique la condamne certainement : le partage de mot de passe au Royaume-Uni est une violation de la loi sur le droit d’auteur et pourrait être considéré comme une fraude criminelle.

TorrentFreak écrit que l’Office de la propriété intellectuelle du gouvernement britannique a publié hier de nouvelles directives sur le piratage sous la forme d’une campagne en partenariat avec Meta conçue pour aider les gens à éviter le piratage et la contrefaçon en ligne.

La plupart des conseils que nous avons entendus à maintes reprises auparavant, mais dans une section sous le titre Piratage, l’une des activités répertoriées qui enfreignent la loi sur le droit d’auteur est le « partage de mot de passe sur les services de streaming ».

TorrentFreak a contacté l’Office de la propriété intellectuelle (IPO) pour obtenir des éclaircissements. « Il existe une série de dispositions en droit pénal et civil qui peuvent être applicables en cas de partage de mot de passe lorsque l’intention est de permettre à un utilisateur d’accéder à des œuvres protégées par le droit d’auteur sans paiement », a déclaré l’IPO. « Ces dispositions peuvent inclure une violation des conditions contractuelles, une fraude ou une violation secondaire du droit d’auteur selon les circonstances. »

Le Crown Prosecution Service du Royaume-Uni déclare que l’utilisation des services d’un club de membres sans payer et sans être membre, ce qui pourrait être appliqué au partage des mots de passe des services de streaming, est un exemple de fraude.

En 2016, une cour d’appel fédérale américaine a réaffirmé que le partage de mot de passe pouvait être considéré comme une infraction pénale en vertu de la Computer Fraud and Abuse Act (CFAA), mais les chances qu’un consommateur moyen soit poursuivi par Netflix ou Amazon Prime sont minces à zéro, et Les consommateurs britanniques seront probablement tout aussi en sécurité.

Les termes et conditions de la plupart des services de streaming interdisent le partage de mot de passe avec des personnes extérieures au foyer de l’abonné, mais jusqu’à récemment, les entreprises avaient fermé les yeux sur cette pratique – Netflix l’encourageait publiquement aussi récemment qu’en 2017.

Depuis qu’il a perdu des abonnés pour la première fois en une décennie plus tôt cette année, Netflix a tenté de sévir contre le partage de mots de passe, qui se produit dans environ un tiers des foyers américains. Des expériences de facturation des abonnés pour ajouter des maisons supplémentaires ont eu lieu en Argentine, au Guatemala, au Honduras et en République dominicaine en vue d’un déploiement plus large. Netflix a également commencé à déployer un outil de transfert de profil en octobre afin que les nouveaux abonnés puissent déplacer leur historique de visionnage, leurs recommandations personnalisées, leurs jeux sauvegardés et d’autres paramètres personnalisés vers leur propre abonnement.