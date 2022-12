Comment personnaliser la barre des tâches Windows 11 à l’aide de l’application RoundedTB

En ce qui concerne la personnalisation, le système d’exploitation Windows de Microsoft est l’un de ces systèmes d’exploitation qui vous permet de personnaliser tout et n’importe quoi. Bien sûr, Windows 11 dispose d’un bon nombre d’options de personnalisation que l’utilisateur peut utiliser. Mais, lorsqu’il s’agit d’applications et de programmes tiers pour la personnalisation, il y en a beaucoup disponibles. Aujourd’hui, nous allons jeter un œil à un programme similaire qui vous permet de personnaliser la barre des tâches de votre PC Windows 11.

Nommée RoundedTB, cette application est là pour apporter bon nombre de personnalisations à la barre des tâches. De plus, l’application est gratuite et ne contient aucune publicité. Donc, si vous souhaitez personnaliser votre barre des tâches sur votre PC Windows 11, ce guide est fait pour vous.

Comment personnaliser la barre des tâches sur Windows 11

Avant de creuser dans les étapes de démarrage de la personnalisation, vous devez d’abord savoir où vous pouvez obtenir cet outil de personnalisation. Suivez donc les étapes pour savoir comment télécharger l’application RoundedTB sur votre PC Windows 11.

Téléchargez l’application RoundedTB sur Windows 11

Lancez le Microsoft Store et assurez-vous que vous êtes déjà connecté à l’application avec un compte Microsoft. Maintenant, cliquez sur la barre de recherche en haut du magasin. Tapez RoundedTB. D’après les résultats, vous devriez voir le Application RoundedTB. L’application est développée par TorchGM. Sélectionnez l’application et cliquez sur le bouton qui dit Obtenir. L’application va maintenant commencer à se télécharger sur votre PC Windows 11. Cela devrait prendre quelques minutes car la taille du fichier n’est que de 13,3 Mo

Configurer RoundedTB sur Windows 11

Lorsque vous lancez l’application pour la première fois, vous serez accueilli par l’écran de démarrage de l’application qui vous montre les journaux des modifications et tous les problèmes qui doivent être résolus. De plus, si vous remarquez, vous verrez qu’au lancement de l’application, votre barre des tâches a déjà des coins arrondis. Maintenant, lorsque vous cliquez sur le bouton OK, une très petite fenêtre apparaît. Cette fenêtre a deux options qui vous permettent de personnaliser la barre des tâches.

Le premier est la marge. Vous pouvez soit faire glisser le curseur, soit entrer les valeurs pour définir le pourcentage de bordure autour de la barre des tâches. Le deuxième paramètre est le rayon d’angle. Ici, vous pourrez modifier le rayon d’angle de votre barre des tâches. Une fois que vous avez effectué les modifications, vous pouvez cliquer sur le bouton Appliquer.

Cliquer sur le bouton Avancé ouvrira les paramètres supplémentaires que vous pouvez utiliser pour modifier votre barre des tâches. Il existe des options où vous pouvez activer une barre des tâches dynamique, ainsi que d’autres outils de la barre des tâches tels que l’option de remplir la barre des tâches lorsque vous appuyez sur les touches alt et tab. Notez que parfois les fonctionnalités peuvent fonctionner et parfois elles peuvent tomber en panne. Mais si vous envisagez de vous procurer une barre des tâches arrondie, c’est une application merveilleuse.

Conclusion

Ceci conclut le guide sur la façon dont vous pouvez personnaliser la barre des tâches sur votre PC Windows 11. Notez que toutes les fonctionnalités ne fonctionneront pas correctement car elles pourraient être cassées. Mais cela ne vous empêche pas d’essayer l’application chaque fois qu’il y a une nouvelle mise à jour logicielle pour votre PC Windows 11.

