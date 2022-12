La fusion nucléaire va changer le monde : produit plus d’énergie qu’il n’en dépense pour induire la réaction

L’annonce officielle du Département de l’énergie des États-Unis qui a confirmé aujourd’hui l’importante étape scientifique franchie par les chercheurs du Lawrence Livermore National Laboratory en Californie.

Le National Ignition Facility du Lawrence Livermore National Laboratory of California / DOE

Ce qui a été indiqué pendant des décennies comme l’avenir de la science qui promet de nous libérer de la dépendance énergétique vis-à-vis de sources sales et limitées est une réalité : cela a été officiellement confirmé par le Département de l’énergie des États-Unis qui a annoncé aujourd’hui l’important jalon scientifique franchi par des chercheurs de le Lawrence Livermore National Laboratory en Californie : pour la première fois, l’énergie produite avec la fusion nucléaire était supérieure à celle dépensée pour induire la réaction, avec un gain net rendu possible grâce à l’utilisation d’hydrogène sous forme de plasma, la quatrième état de la matière après les trois que nous connaissons bien : solide, liquide et gazeux.

Le succès de l’expérience, menée sur le National Ignition Facility, le dispositif de recherche sur la « fusion par confinement inertiel » à base de lasers représente une étape importante vers l’objectif plus ambitieux de produire une énergie propre, sans limites, et à un coût économique durable. La nouvelle du tournant, anticipée hier par les indiscrétions des scientifiques al Financial Times, a été donnée par la secrétaire américaine à l’énergie Jennifer M. Granholm et la sous-secrétaire à la sécurité nucléaire et administratrice fédérale de la sûreté nucléaire (NNSA) Jill Hruby lors d’une conférence de presse diffusée en direct, à laquelle a également assisté le directeur de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche, le Dr. Arati Prabhakar, administrateur adjoint de la NNSA pour les programmes de défense, Dr. Marvin Adams, et le directeur du Lawrence Livermore National Laboratory, le Dr. Kim Budil.

Le « gain net » d’énergie de la fusion nucléaire

Pour démarrer la réaction de fusion, 2,05 mégajoules d’énergie ont été utilisées pour produire 3,15 mégajoules à partir de la fusion. C’est donc moins de 1 kWh d’énergie générée, donc une quantité encore négligeable mais avec laquelle les chercheurs établissent le premier record de « gain net d’énergie » d’une réaction de fusion nucléaire. La même réaction qui génère l’énergie des étoiles et du Soleil, et que nous avons depuis longtemps appris à reproduire sur Terre aussi, bien que cette fois avec un avantage énergétique qui, une fois les nombreux verrous technologiques qui conduiront du laboratoire à la construction qu’une véritable centrale nucléaire, pourrait nous permettre d’alimenter une production d’énergie stable, illimitée et décarbonée.

Le « gain net », c’est-à-dire le gain énergétique net a été obtenu grâce au National Ignition Facility qui gère près de 200 lasers tirés directement sur une cible de quelques centimètres, où deux atomes d’hydrogène ont fusionné en libérant de l’énergie dans une réaction thermonucléaire contrôlée. Le laser du National Ignition Facility a généré environ 180 millions de degrés Fahrenheit et une pression de près de 100 milliards d’atmosphères terrestres.

Le défi consistera désormais à optimiser le procédé et à le faire sortir du laboratoire pour un usage civil, dans un laps de temps qui ne sera peut-être pas très éloigné. Les plus prudents regardent vers 2050, les plus optimistes parlent de 10 ans, un terme qui n’éteint pas l’enthousiasme de la science pour cet objectif.