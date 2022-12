Regardez l’iPad d’Apple de 10e génération soumis à des tests de brûlure, de pliage et de rayure

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? L’iPad de 10e génération d’Apple est arrivé en octobre avec l’une des plus grandes refontes de la tablette d’entrée de gamme depuis des années, mais il n’y a pas eu beaucoup de fanfare autour de la sortie, et l’appareil a obtenu des critiques moyennes à bonnes. Comme le veut la tradition avec les nouveaux produits technologiques, l’iPad vient de subir les abus de la chaîne YouTube JerryRigEverything.

Comme l’iPad Pro et l’Air, l’iPad de 10e génération a une conception tout écran et un boîtier à bord plat, avec le bouton d’accueil retiré et Touch ID déplacé vers le bouton d’alimentation supérieur. Il dispose également d’un port USB-C, ce qui indique que toute la gamme iPad prend désormais en charge la norme de charge, ce qui lui permet de se conformer aux nouvelles règles de l’UE qui entreront en vigueur le 28 décembre 2024.

Zack Nelson commence la vidéo en fouillant Apple sur le fait que seul l’Apple Pencil de première génération est compatible avec le nouvel iPad. Il ne se charge pas sans fil et dispose d’un connecteur de port Lightning, donc le chargement du crayon nécessite l’achat d’un adaptateur Apple Pencil séparé à 9 $.

À partir du test de rayure, les dommages apparaissent au niveau 6 sur l’échelle de dureté de Mohs, avec des rainures plus profondes au niveau 7. C’est un résultat typique : le Galaxy Tab S8 Ultra et le Galaxy Fold 4 ont donné le même résultat.

Le test de rayure externe montre pourquoi vous ne devriez pas agiter une lame près de votre iPad, même si le lecteur d’empreintes digitales/bouton d’alimentation tient bien. Le test de brûlure est positif car la marque noire qui apparaît après 15 secondes d’exposition à la flamme disparaît rapidement de l’écran.

Vient enfin le test de pliage. L’iPad Pro le plus récent a bien survécu, tout comme l’ancien iPad Mini. Il semble que l’iPad de 10e génération ne partage pas la durabilité de ses frères et sœurs, se cassant et se brisant au point faible sans un effort massif de Nelson.

Nelson ouvre également l’iPad pour montrer une quantité surprenante d’espace, et l’un des haut-parleurs apparaît assez loin du trou de la calandre.

L’une des plus grandes plaintes concernant l’iPad de 10e génération à 399 $ est que le saut de prix par rapport à son prédécesseur ne correspond pas au nombre d’améliorations et de nouvelles fonctionnalités. Découvrez tous les test ici.