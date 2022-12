6% de la Terre a été emportée par des astéroïdes du système solaire externe

C’est ce que suggère l’analyse de quelques échantillons de l’astéroïde Ryugu prélevés et amenés sur Terre par la sonde spatiale japonaise Hayabusa-2.

Un peu plus de deux ans après l’arrivée sur Terre de la capsule contenant les échantillons de l’astéroïde Ryugu prélevés par la sonde spatiale japonaise Hayabusa-2, les analyses des quelques précieux grammes de la surface et du sous-sol de l’astéroïde ont révélé de nouvelles informations sur notre planète passée. et le système solaire. Outre les premiers résultats, qui ont montré que la composition de l’astéroïde est similaire à celle de la météorite Ivuna tombée en Tanzanie en 1938, de nouvelles observations ont en effet été ajoutées concernant la signature isotopique du zinc et du cuivre, c’est-à-dire l’abondance de certains isotopes de ces éléments.

La signature isotopique du zinc et du cuivre de l’astéroïde Ryugu

Chaque élément chimique se décline en plusieurs versions, appelées isotopes, selon le nombre de neutrons dans le noyau : cela ne modifie pas les propriétés chimiques de l’atome, qui restent identiques, mais affecte ses propriétés physiques, puisque les isotopes ont des masses atomiques différentes. L’étude de la signature isotopique, qui est le rapport entre les différents isotopes d’un même élément, renseigne donc sur l’empreinte chimique des matériaux qui, dans le cas d’échantillons d’astéroïdes et de météorites, permet non seulement de connaître le courant composition mais révèle aussi comment ces objets ont été formés.

Dans le cas de l’astéroïde Ryugu, l’équipe dirigée par le Dr Marine Paquet et le Dr Frédéric Moynier de l’Institut de Physique du Globe à Paris a confirmé que la signature isotopique du cuivre et du zinc est similaire à celle de la météorite Ivuna, qui fait partie de les chondrites carbonées CI – censées s’être formées dans le système solaire externe, c’est-à-dire l’espace entre la ceinture d’astéroïdes et le nuage d’Oort, puis migrer vers l’intérieur.

6% de la masse terrestre provient du système solaire externe

Puisqu’ils sont considérés comme vierges, les échantillons prélevés sur l’astéroïde Ryugu peuvent également être utilisés pour établir la composition du système solaire primitif. « Comme ils correspondent à la composition élémentaire solaire pour de nombreux éléments – expliquent les chercheurs dans une nouvelle étude publiée le Astronomie naturelle – les compositions isotopiques du zinc et du cuivre dans les échantillons sont probablement les meilleures estimations de la composition”.

Étant un astéroïde formé dans le système solaire externe, la composition isotopique du zinc, utilisée pour des mesures qui ont un impact sur l’histoire de notre planète, était clairement différente de celle des météorites qui se sont formées plus près du Soleil, ainsi que de celle de la Terre, qui a plutôt une valeur intermédiaire. Cette différence suggérait qu’un matériau similaire à celui de Ryugu aurait pu contribuer à la masse de notre planète, ce qui, selon les chercheurs, pourrait donc être un astéroïde du système solaire externe qui aurait dû contribuer pour environ 6 % à la masse de la Terre.