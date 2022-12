Tim Cook au Japon: fait l’éloge des capteurs d’appareil photo Sony, avant les rumeurs d’améliorations de l’iPhone 15

Une série de tweets de Tim Cook au Japon inclut le tarif habituel – louant les développeurs qui travaillent avec Apple, célébrant l’utilisation de la technologie Apple dans l’éducation, etc. – mais un moins habituel. Cuisinier aussi tweeté une photo d’une visite à l’installation secrète de capteur de caméra de Sony à Kumamoto.

Ce n’est pas exactement un secret que les capteurs d’appareil photo d’Apple sont fabriqués par la société japonaise : les numéros de modèle Sony ont été trouvés dans les démontages d’iPhone depuis des années maintenant. Mais c’est la première fois que je me souviens que le PDG d’Apple mentionnait ouvertement cela…

Le tweet de Cook dit :

Nous travaillons en partenariat avec Sony depuis plus d’une décennie pour créer les meilleurs capteurs d’appareil photo au monde pour iPhone. Merci à Ken et à tous les membres de l’équipe de m’avoir fait visiter l’installation de pointe de Kumamoto aujourd’hui.

De manière amusante, la photo ci-jointe montre Cook étudiant attentivement deux modèles d’iPhone 14, comme si c’était la première fois qu’il les voyait.

Sony fabrique les capteurs d’appareil photo pour smartphone les plus avancés, et son usine de Kumamoto est si secrète que les journalistes en visite ne sont pas autorisés à prendre des photos, même dans des zones inoffensives comme les salles de réunion et les couloirs, juste au cas où quelque chose de sensible se produirait. De rares photos publicitaires comme celle-ci sont toujours extrêmement soigneusement chorégraphiées.

Les appareils photo sont bien sûr une caractéristique de vente clé des iPhones depuis de nombreuses années, Apple utilisant sa balise Shot on iPhone pour montrer la qualité des photos prises avec ses smartphones. Ce sont les améliorations constantes des capacités photo et vidéo qui motivent beaucoup d’entre nous à mettre à jour chaque année.

La visite de Cook signale clairement que le partenariat avec Sony devrait se poursuivre encore un certain temps. Le dernier développement selon la rumeur est une nouvelle technologie de capteur conçue pour augmenter considérablement la plage dynamique. Nous nous attendons à voir cette technologie utilisée dans l’iPhone 15.

Le rapport affirme que la dernière technologie de capteur de Sony « double approximativement le niveau de signal de saturation dans chaque pixel » pour offrir une plage dynamique plus élevée que les systèmes de caméra iPhone existants. Le rapport poursuit en expliquant que la dernière technologie de capteur de Sony utilise une « nouvelle architecture semi-conductrice qui place les photodiodes et les transistors dans des couches de substrat séparées, permettant au capteur d’ajouter plus de photodiodes à la couche dédiée ».

La plage dynamique est un moyen de mesurer le nombre de f-stops de lumière qu’un capteur peut capturer sans que les zones sombres ne deviennent noires et que les zones claires ne deviennent blanches. Les caméras à film offrent généralement environ 10 arrêts, tandis que les capteurs numériques haut de gamme d’aujourd’hui se situent généralement dans la plage de 14 à 15 arrêts – certaines caméras haut de gamme revendiquant plus de 20 arrêts, ce qui est mieux que l’œil humain.

Un exemple classique de cas où une plage dynamique supplémentaire est utile est lorsque vous photographiez dans la lumière, comme le visage de quelqu’un avec un coucher de soleil derrière lui. Avec une plage dynamique limitée, soit le visage sera trop sombre, soit les couleurs du coucher du soleil seront délavées. La plage dynamique élevée permet des couleurs saturées dans les zones sombres et claires de la photo.

En plus d’un nouveau capteur, l’iPhone 15 devrait également être doté d’un objectif périscope pour un zoom optique beaucoup plus long – probablement autour d’un zoom 10x. Cependant, cette fonctionnalité peut être limitée à l’iPhone 15 Pro Max.

On ne sait pas combien de temps Tim Cook restera au Japon, mais nous garderons un œil sur d’autres tweets.

