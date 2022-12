Une baleine au dos brisé par un bateau migre sur 5 000 km du Canada vers Hawaï, mais meurt

Moon, une baleine à bosse femelle, a réussi à migrer sur 5 000 km malgré une très grave fracture causée par un navire. Mais son destin est malheureusement scellé.

Lune. la bosse blessée. Crédit : Pacific Whale Foundation / BC Whales

Une baleine à bosse avec une colonne vertébrale cassée en raison d’une collision avec un navire a réussi à atteindre Hawaï depuis la côte nord de la Colombie-Britannique, au Canada, effectuant une migration « miraculeuse » d’environ 5 000 km. Bien qu’ayant réussi à atteindre le lieu d’hivernage, où ces magnifiques cétacés mettent bas, les biologistes marins sont certains que la baleine ne pourra pas faire le voyage de retour et est donc condamnée à mourir. Comme le montrent les images captées par les drones, en effet, son état de santé s’est nettement détérioré lors de la traversée de l’océan, une véritable odyssée très probablement accomplie au milieu de souffrances atroces.

Pour raconter l’histoire dramatique de Moon, c’est le nom de la malheureuse baleine à bosse, les scientifiques de BC Whales, une organisation à but non lucratif qui étudie et surveille les baleines au large des côtes canadiennes. Comme indiqué dans un article sur Facebook, la baleine a été aperçue le 7 septembre à la station de recherche de Fin Island, exploitée par BC Whales, Gitga’at Oceans and Lands Department et la branche canadienne du WWF. Les chercheurs ont immédiatement envoyé un drone en mer pour surveiller la grande baleine à fanons, découvrant la courbure artificielle en forme de S à l’extrémité de la colonne vertébrale. En raison de la blessure très grave, la nageoire caudale a été paralysée et la baleine a nagé en utilisant ses énormes nageoires pectorales. Le nom baleine à bosse (Megaptera novaeangliae) indique en réalité « grandes ailes/nageoires », les plus majestueux parmi les cétacés (ils peuvent atteindre environ 5 mètres de long).

Grâce aux travaux de chercheurs de la Canadian Pacific Humpback Whale Collaboration (CPHC) et de la Pacific Whale Foundation (PWF), la même baleine a été identifiée des mois plus tard au large de l’île de Maui, à Hawaï, une zone marine où ces merveilleux les cétacés donnent naissance à leurs petits. Moon, malgré l’horrible paralysie, a réussi à nager avec la seule force de ses palmes pendant 5 000 km. Le voyage était épuisant. Elle était encore forte et robuste lorsqu’elle a été repérée autour de Fin Island, alors que le 1er décembre, lorsqu’elle a été photographiée près de l’archipel américain, elle était émaciée et couverte de parasites. De l’analyse des images, les chercheurs ont compris qu’il s’agissait de Moon, une femelle qu’ils suivaient depuis de nombreuses années. L’apprendre a été un choc pour eux. La baleine était également bien connue pour avoir réussi à mettre bas et à élever un veau en 2020.

« Les images déchirantes de son corps tordu nous ont brisé le cœur. Elle souffrait probablement beaucoup mais a réussi à migrer sur des milliers de kilomètres, sans pouvoir nager avec sa queue. Son voyage l’a laissée complètement émaciée et couverte de parasites de baleines, ce qui témoigne de son état gravement détérioré », a écrit BC Whale sur Facebook. « C’est la dure réalité d’être heurté par un bateau, et cela nous parle des souffrances prolongées que les baleines peuvent endurer. Cela parle aussi de leur instinct et de leur culture : les baleines continueront à suivre des modèles de comportement », ont commenté les scientifiques, ajoutant que malheureusement Moon ne survivra pas pour faire le voyage de retour. Les chercheurs expliquent qu’ils ne comprendront jamais où la baleine a trouvé la force de faire son dernier voyage, mais sa ténacité doit être un avertissement pour nous rappeler quelles peines atroces nous pouvons infliger aux animaux avec nos comportements.

La nageoire caudale d’une baleine à bosse. Crédit : Andrea Centini

La grave fracture de Moon aurait pu être causée par un petit bateau rapide ou un gros navire ; tous ceux qui naviguent dans des eaux où sont présents des cétacés doivent faire preuve de la plus grande attention et respecter les règles (notamment en matière d’éloignement des animaux et de vitesse), afin d’éviter la répétition d’accidents similaires. Les collisions avec les navires sont parmi les principales causes de décès des grandes baleines à fanons, avec la mort par asphyxie/noyade causée par les tristement célèbres filets de pêche fantômes.

Le Dr Janie Wray à la tête de BC Whales a déclaré au Guardian que Moon avait réussi à faire son voyage en suivant sa tradition et sa culture. « Moon est probablement né à Hawaï. Et elle revient chaque année, parce que c’est ce que sa mère lui a appris. Il s’est transmis de mère en fils. C’est probablement ce qui l’a poussée à faire tout ce chemin avec sa blessure », a expliqué le scientifique. Certains experts pensent que Moon pourrait être à nouveau enceinte, une nouvelle qui, si elle se confirmait, rendrait d’autant plus dramatique le sort cruel qu’elle subit à cause de nous.