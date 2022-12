Namor vs Aquaman : Tenoch Huerta répond aux comparaisons et révèle qui gagnerait

Black Panther : Wakanda Forever continue de faire parler malgré les semaines qui se sont écoulées depuis sa sortie en salles, avec une récolte mondiale de près de 768 millions de dollars, pratiquement à égalité avec The Batman et ses 770 millions de dollars et sa cinquième place parmi les films qui ont collecté le plus ce 2022 dans les salles. À tel point que l’acteur Tenoch Huerta, qui joue Namor dans le film, a parlé des comparaisons avec Aquaman et avec Jason Momoa lui-même, le roi atlante de DC, en plus de révéler qui, selon lui, gagnerait dans un combat entre les 2. personnages aquatiques.

Tenoch Huerta plonge dans Namor et Aquaman

C’est ainsi que Rolling Stone l’a rapporté après avoir interviewé l’acteur mexicain, où il a parlé de comparaisons avec Jason Momoa dans le rôle d’Aquaman dans l’univers jusque-là appelé DC Extended Universe et maintenant connu sous le nom de DCU par James Gunn et Peter Safran, considérant ce qui est tout à fait un compliment : « Je suis honoré d’être comparé à ce type. C’est un acteur merveilleux et un être humain fantastique », a déclaré Tenoch Huerta.

« C’est une star hollywoodienne et ils me comparent à lui. C’est comme, ‘Oh mon Dieu ! Maman! Maman! Ils parlent de moi et Jason ! C’est fantastique!’ J’adore ça », poursuit l’acteur mexicain. Tout cela pour parler des différences entre les deux personnages et de la nouvelle origine de Namor dans l’UCM, reconnaissant également en riant qu’il parierait sur une victoire au combat pour son personnage sur Aquaman, bien qu’il ne précise pas comment il y parviendrait.

« En parlant des personnages, je pense qu’ils sont totalement différents. C’est comme essayer de comparer Shazam et Superman ou, je ne sais pas, Thanos et un autre méchant parce qu’ils sont méchants, vous savez ? Pour moi il y a deux super-héros qui sortent de l’eau et c’est tout. L’un est maya, mésoaméricain, et l’autre est atlante, issu d’un mythe grec, mais ce sont des cultures différentes, des origines différentes… Même des pouvoirs différents. Aquaman peut communiquer avec les animaux, avec les baleines et tout ça, et Namor ne le peut pas », conclut Tenoch Huerta.

Nous espérons voir Namor dans le cadre d’une autre future production de Marvel Studios, car il ne peut pas jouer dans son propre film en raison des droits d’Universal Pictures sur le personnage, qui a été cédé en tant que co-vedette de l’UCM, tout comme Hulk. .

