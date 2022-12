Les dispositifs de sécurité AirTag déjouent les tentatives répétées de harcèlement d’un homme de l’Iowa

Les mesures de sécurité d’Apple autour de son traqueur d’articles AirTag continuent de fonctionner comme prévu. Un nouveau rapport de l’Iowa indique qu’un homme a été arrêté après avoir tenté de traquer une personne avec laquelle il prétendait être marié. La victime, cependant, a déclaré aux enquêteurs que « les deux n’avaient jamais eu de relation » et que l’homme avait été empêché de les appeler et de leur envoyer des messages.

Les fonctions de sécurité AirTag interviennent pour protéger la victime

Carl Steven Shawver, 63 ans, a tenté de traquer la victime à trois reprises, selon un rapport d’un média local Keloland. Il a d’abord placé un AirTag sur le dessus d’un pneu de secours dans la voiture de la victime « parce qu’il croyait que la victime avait une liaison ». La victime a été alertée de l’AirTag grâce aux précautions de sécurité intégrées d’Apple, qui l’ont alertée de l’AirTag qui se déplaçait avec elle.

La victime s’est ensuite rendue au département de police de Bettendorf, dans l’Iowa, pour signaler le fait qu’elle était suivie par un AirTag. Shawver, voyant que l’emplacement de l’AirTag se trouvait au département de police, s’est présenté plus tard et a dit aux policiers qu’il pensait que la victime « avait une liaison à la station, c’est pourquoi il était à la station à la recherche d’eux ».

Apparemment, aucune arrestation n’a été effectuée à ce stade de l’affaire. Mais ensuite, la victime a été alertée d’un deuxième AirTag qui suivait sa position. Les agents de police de West Des Moines ont localisé cet AirTag « placé dans un portefeuille et à l’intérieur d’un sac à sandwich en plastique posé sur le pneu de secours ».

La victime a ensuite été informée d’un troisième AirTag qui suivait leur position. À ce stade, la victime a emmené sa voiture dans un atelier de mécanique, où un monte-voiture a été utilisé pour rechercher l’appareil. À ce stade, Shawver était devenu plus créatif et « l’AirTag était situé sur le sous-châssis de la voiture près du pneu du passager avant enveloppé de plastique et dans un boîtier en plastique ».

À ce stade, les trois AirTags ont été déposés en preuve au département de police, et Shawver s’est de nouveau présenté au département après avoir vérifié l’emplacement des AirTags.

Selon les archives judiciaires, un officier du département de police de West Des Moines a placé tous les AirTags en preuve et, ce faisant, a vu Shawver dans son véhicule sur le parking de la station. L’agent a ensuite effectué un contrôle routier sur Shawver et pendant l’arrêt, Shawver a dit à l’agent que lui et la victime avaient convenu de se rencontrer à la gare, selon les archives judiciaires. Bien que Shawver ait dit à la police que lui et la victime étaient mariés, les deux n’ont jamais eu de relation et la victime avait empêché Shawver de les appeler et de leur envoyer des messages, selon les archives judiciaires.

Shawver est détenu à la prison du comté de Polk avec une caution de 3 000 $ et une audience préliminaire doit avoir lieu le 19 décembre.

Ceci est encore un autre exemple des fonctionnalités de sécurité AirTag avancées d’Apple qui entrent en action. Dans ce cas, les fonctionnalités ont fonctionné comme prévu, pas une fois, pas deux, mais trois fois. Apple a annoncé une suite de nouvelles fonctionnalités de sécurité pour atténuer les problèmes de harcèlement AirTag en février, et depuis lors, nous avons vu à plusieurs reprises les fonctionnalités se déclencher pour protéger les utilisateurs.

