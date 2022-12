Lumière fantôme mystérieuse découverte juste à l’extérieur du système solaire : l’origine est inconnue

À partir de l’analyse de plus de 200 000 images Hubble, une lueur inexplicable a été identifiée autour de notre système. Voici l’hypothèse des scientifiques.

Une mystérieuse source de lumière a été découverte autour du système solaire, dont l’origine est inconnue des scientifiques. Ce n’est pas un hasard s’il a été surnommé « lumière fantôme », précisément parce qu’on ne sait rien d’elle. Comme l’explique la NASA sur son portail officiel, c’est comme si quelqu’un éteignait toutes les lumières d’une pièce et que cette dernière, au lieu de rester complètement dans le noir, continue d’avoir un léger voile de lumière inexpliqué et inquiétant, capable de nous montrer les détails des murs, du plafond et du sol. La lumière détectée juste à l’extérieur de notre système a été découverte grâce aux images capturées par le célèbre télescope spatial Hubble, en orbite autour de la Terre depuis plus de 30 ans.

La mystérieuse « lumière fantôme » a été identifiée et décrite par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques américains de l’Arizona State University (ASU) et du Space Telescope Science Institute de Baltimore, qui ont collaboré avec des collègues du Goddard Space Flight Center de la NASA, de l’Université de Western Australia, Macquarie University of Sydney et d’autres instituts. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Timothy Carleton, professeur à la School of Earth and Space Exploration de l’Université de Tempe, sont parvenus à leurs conclusions après avoir analysé 200 000 images capturées par Hubble, au cœur d’un projet baptisé SKYSURF. Le but était de déterminer quelle était la lumière résiduelle du système solaire après soustraction de tout ce qu’émettaient les sources connues : étoiles, galaxies, planètes et la soi-disant « lumière du zodiaque » ou « fausse aube ». Comme l’explique la NASA, cette lumière est générée par la poussière interplanétaire en orbite dans le plan de notre système, qui réfléchit la lumière du Soleil. En éliminant toutes ces sources connues du firmament, il devrait rester un ciel complètement sombre et froid, à la place du les scientifiques ont découvert qu’il restait une mystérieuse lueur de fond : la lumière fantôme, en fait.

Sa découverte fait suite à celle faite en 2021 par la sonde New Horizons de la NASA, qui ces dernières années a visité Pluton, son satellite Charon et d’autres objets dans la lointaine ceinture de Kuiper, avant de se diriger vers l’espace interstellaire. Dans ce cas, le vaisseau spatial a détecté un voile de lumière fantomatique autour du système solaire qui était plus faible que celui identifié avec Hubble. Dans ce cas également, la source n’est pas connue. On pensait que la lumière pouvait être générée par des galaxies lointaines qui échappaient aux « yeux » des instruments, mais cette hypothèse a été démentie par des mesures. Les hypothèses incluent également la désintégration de la matière noire, mais celle considérée comme la plus probable pour ces éruptions est la présence d’un autre voile sphérique de poussière, laissé par les comètes voyageant des zones les plus éloignées vers les plus internes du système solaire. Ces minuscules particules – encore non identifiées – seraient « allumées » par la réflexion de la lumière du soleil, donnant vie à la lueur douce et mystérieuse. Il est si sombre qu’il est « équivalent à la lueur constante de dix lucioles dispersées dans le ciel », a expliqué la NASA.

« Plus de 95 % des photons des images d’archives de Hubble proviennent de distances inférieures à 3 milliards de kilomètres de la Terre. Depuis les débuts de Hubble, la plupart de ses utilisateurs ont rejeté ces photons du ciel, car ils s’intéressent aux objets dédiés faibles dans les images de Hubble tels que les étoiles et les galaxies », a déclaré l’astronome Rogier Windhorst, qui analyse depuis de nombreuses années le télescope spatial. Les données. « Mais ces photons du ciel contiennent des informations importantes qui peuvent être extraites grâce à la capacité unique de Hubble à mesurer les faibles niveaux de luminosité avec une grande précision au cours de ses trois décennies de vie », a poursuivi l’expert.

Il est important pour les scientifiques de quantifier et de déterminer l’origine de cette lumière fantôme car elle nous aidera non seulement à mieux comprendre notre système, mais aussi à mieux traiter les spectres lumineux d’objets distants, qui pourraient être altérés précisément à cause de cet éblouissement de lumière non prise en compte dans les données. Les détails sur la mystérieuse lumière fantôme ont été publiés dans trois articles des revues scientifiques The Astronomical Journal et The Astrophysical Journal Letters (vous pouvez les consulter ici, ici et ici)