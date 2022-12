L’adoption d’iOS 16 atteint 69 % grâce à de belles fonctionnalités, voici comment cela se compare à Android

L’adoption d’iOS 16 continue de croître à mesure qu’Apple vend plus d’unités iPhone 14 et résout certains des premiers bugs logiciels. Selon les dernières données de Mixpanel, iOS 16 est désormais installé sur 68,95 % des iPhones trois mois après sa sortie, un nombre qui dépasse l’adoption par Android du dernier logiciel.

Les chiffres d’adoption d’iOS 16 impressionnent

Mixpanel est une société d’analyse tierce qui base ses données d’adoption d’iOS sur les données des applications qui utilisent la technologie Mixpanel. Apple elle-même suit l’adoption d’iOS via son site Web de développeur, mais la société n’a pas encore mis à jour ces nouvelles données pour refléter le lancement d’iOS 16.

Voici la répartition actuelle de l’adoption des logiciels iOS, selon les données Mixpanel :

iOS16 : 68,95% des iPhone

: 68,95% des iPhone iOS 15 : 24,78% des iPhone

: 24,78% des iPhone Plus tôt: 6,27% des iPhone

Comme toujours, il est intéressant de comparer l’adoption d’iOS par rapport à l’adoption d’Android. Cependant, Google a considérablement réduit le rythme auquel il met à jour ces données. Il propose uniquement des numéros d’adoption via son outil de développement Android Studio, ne publiant plus facilement des données via son site Web.

En août, on estimait que la version d’Android 12, vieille de près d’un an, fonctionnait sur 13,3 % des appareils ; on estime que 27 % des appareils utilisaient Android 11 à ce moment-là. Google a publié Android 13 plus tard en août, mais aucune donnée d’adoption n’est encore disponible pour cette mise à jour.

La prise de Netcost-security.fr

Apple continue d’impressionner par le rythme auquel il incite les utilisateurs d’iPhone à mettre à jour vers la dernière version d’iOS. Bien sûr, la principale raison à cela est qu’Apple inclut de nouvelles fonctionnalités majeures non seulement dans la version initiale d’iOS 16, mais également dans les mises à jour ultérieures comme iOS 16.1 et iOS 16.2 (à venir ce mois-ci).

Cette année, en particulier, l’ajout de nouvelles options de personnalisation de l’écran de verrouillage dans iOS 16 s’est avéré être un changement populaire. Ceci est similaire aux tendances que nous avons constatées avec les widgets iOS 14 et Home Screen, qui ont conduit à une adoption record de la mise à jour.

Notamment, cette adoption rapide intervient alors qu’Apple a permis aux utilisateurs de s’accrocher plus facilement à une version précédente d’iOS et de continuer à recevoir des mises à jour de sécurité. Lors de la sortie d’iOS 16, par exemple, la société a principalement invité les utilisateurs à installer iOS 15.7, tandis qu’iOS 16 était répertorié comme une mise à jour « également disponible ».

Quant au débat sur le taux d’adoption Android vs iOS, il est moins pertinent qu’auparavant. À son crédit, les fabricants de Google et d’Android ont fait un meilleur travail en déployant des mises à jour de sécurité importantes sur les appareils, quelle que soit la version d’Android qu’ils exécutent.

Utilisez-vous iOS 16 sur votre iPhone ? Quelles sont certaines de vos nouvelles fonctionnalités préférées ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

