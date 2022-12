L’UE révèle la date limite pour que tous les nouveaux téléphones disposent de l’USB-C

En bref : le 28 décembre 2024, c’est la date à laquelle tous les nouveaux iPhones et autres appareils rechargeables filaires vendus dans l’UE doivent être équipés d’un port USB-C. Cela indique qu’Apple a maintenant 24 mois pour passer de l’éclairage au type-C dans ses téléphones, même si nous verrons probablement le premier arriver beaucoup plus tôt.

Après avoir fait pression pour une solution de charge universelle pendant plus d’une décennie, la Commission européenne a voté en octobre à une écrasante majorité en faveur d’une législation qui verrait tous les téléphones, tablettes et autres petits appareils électroniques vendus dans la région dotés de ports USB-C d’ici 2024. Le Conseil européen a approuvé le mandat quelques semaines plus tard.

Maintenant, la législation USB-C vient d’être publiée au journal officiel de l’UE, révélant la date limite du 28 décembre 2024. Il couvre les téléphones, les tablettes, les appareils photo numériques, les consoles portables et d’autres petits appareils électroniques vendus dans la région qui sont livrés avec une option de charge filaire – tout ce qui ne se charge que sans fil, comme certaines montres intelligentes, est exempté. Les ordinateurs portables relèvent également de la règle, bien qu’ils aient jusqu’au 28 avril 2026 pour passer à l’USB-C.

C’est officiel ‼️#CommonCharger publié au 🇪🇺 Journal Officiel. Les règles entreront en vigueur avant la fin de l’année et commenceront à s’appliquer avant la fin de 2024 ! @alexagiussaliba @EP_SingleMarket Rappel sur ce que cela indique ➡️https://t.co/LjzLs56URf https://t.co/Rh8PHTG0KC – Presse du comité IMCO (@EP_SingleMarket) 8 décembre 2022

La plus grande entreprise la plus touchée par tout cela est, bien sûr, Apple. Cupertino s’est longtemps opposé à l’obligation de l’USB-C, car il affirme que cette décision étoufferait l’innovation. Il note que les autorités européennes voulaient autrefois qu’Apple adopte le micro-USB et affirme que ni Lightning ni USB-C n’auraient été inventés si le changement s’était produit. Apple affirme également que cette décision créera plus de déchets électroniques, et non moins, en raison du nombre de chargeurs que les gens devront jeter.

Après la décision de l’UE, Apple a admis à contrecœur que l’iPhone devrait abandonner le connecteur Lightning, qui, contrairement à l’USB-C, ne prend pas en charge l’USB 3.1 gen 2 et est plafonné à une puissance de 14 W.

Le premier combiné USB-C d’Apple pourrait arriver l’année prochaine. Selon les rumeurs, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max prendront en charge les transferts à grande vitesse (au moins USB 3.2 ou Thunderbolt 3), tandis que les deux modèles d’iPhone 15 standard atteindront un maximum de vitesses USB 2.0.