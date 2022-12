Ce nouveau biocapteur peut nous aider à savoir si la viande a mal tourné

Développé par une équipe de recherche canadienne, il est capable de détecter la présence de putrescine, une substance toxique qui se forme lors de la décomposition de divers aliments et qui, si elle est ingérée en certaines quantités, est dangereuse pour la santé.

Illustration du fonctionnement du capteur / Crédit GE Perry

La chaîne d’approvisionnement en viande est très complexe et généralement très efficace. Cependant, en raison d’une erreur dans l’une des phases de transport ou de conservation, ou parce que la coupe de viande que nous avons achetée est restée quelques jours de trop dans le réfrigérateur domestique, il peut arriver que nous ayons affaire à un produit qui n’est pas plus longtemps frais, avec les risques liés à sa consommation. Dans le cas de la viande, l’un des principaux dangers liés à sa décomposition est représenté par une substance appelée putrescine, un composé organique qui, comme son nom l’indique, se forme lors de la putréfaction des aliments. Si elle est ingérée en certaines quantités, la putrescine est dangereuse pour la santé et peut provoquer des maux de tête, des vomissements, de la diarrhée et d’autres symptômes d’intoxication alimentaire. Certaines études ont également lié la putrescine à un risque accru de cancer colorectal.

Cependant, une solution au problème vient du Canada, où une équipe de recherche de l’Université Concordia à Montréal a développé un nouveau biocapteur qui détecte la putrescine dans le bœuf. L’appareil, qui ne contient pas de matières toxiques et peut être facilement utilisé même après la cuisson – la putrescine n’est en effet pas éliminée par des températures élevées – vérifie la présence éventuelle de la substance »permettant aux gens de contrôler la qualité de la nourriture qu’ils mangent» a déclaré Alaa Selim qui a coordonné le développement du capteur.

Décrit en détail dans un article publié dans le magazine ACS Applied BioMaterialsle nouveau biocapteur est basé sur une petite bande de papier capable de détecter la présence de putrescine grâce à une autre molécule, appelée le répresseur putrescine PuuR, initialement identifiée chez l’espèce bactérienne E. coli. Cette protéine, que les chercheurs peuvent synthétiser avec un procédé qui n’implique pas l’utilisation de cellules bactériennes, réagit avec la putrescine, la rendant visible sous lumière UV.

Lorsque l’appareil a été testé sur du bœuf stocké à différentes températures – y compris un exemplaire à température ambiante et des échantillons prélevés dans le réfrigérateur et le congélateur – il s’est avéré capable de discriminer efficacement la viande contenant de la putrescine, comme l’ont confirmé des tests de laboratoire ultérieurs.

Alors que le nouveau biocapteur prendra encore un certain temps à être mis sur le marché, les chercheurs sont optimistes quant à son potentiel. « Nous pensons que notre travail est un premier pas vers l’utilisation de capteurs dans l’industrie de la préparation de la viande – a déclaré Steve Shih, auteur principal de l’étude et professeur agrégé de génie électrique et informatique, ainsi que titulaire de la chaire de recherche de l’Université Concordia en microfluidique pour l’analyse biologique et chimique -. Nous pensons que ce type de détection pourrait être utilisé dans d’autres industries telles que l’échantillonnage environnemental de la contamination par les métaux lourds et le diagnostic du cancer et des maladies.”.