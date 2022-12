Qu’advient-il de nos photos une fois que nous les avons données à Lensa, l’application pour créer des avatars

Pour comprendre ce qu’il advient de nos photographies une fois qu’elles sont traitées par l’application, nous lisons deux documents généralement acceptés sans trop de compliments : la Politique de confidentialité et les Conditions d’utilisation.

Chaque fois qu’une application de retouche photo devient virale, le cœur d’un expert en cybersécurité se met à battre plus vite. Cette fois, c’est au tour de Lensa, l’application qui encombre votre flux Instagram et TikTok ces dernières semaines. L’intelligence artificielle utilisée par Lensa est en effet impressionnante. Avant de l’utiliser, cependant, il est préférable d’être conscient de toutes les étapes que nos images devront traverser.

Sa spécialité, ce sont les Magic Avatars : vous insérez une douzaine de photos en gros plan et Lensa les utilise pour créer des Avatars avec différents styles, des plus réalistes à ceux qui ressemblent à des peintures à l’huile. Le service a un coût : il existe diverses formules d’abonnement mais pour accéder au forfait de base Magi Avatar, un versement d’un peu moins de 5 euros est requis.

Comment fonctionnent les politiques de confidentialité de Lensa

Toutes les informations de confidentialité de Lensa sont contenues dans le papyrus habituel qui est accepté sans cérémonie après le téléchargement de l’application. Avant de voir comment elles sont utilisées, mieux vaut comprendre de quelles données on parle. Les photographies de nos visages peuvent fournir des informations à deux niveaux : il y a les images et puis il y a les données biométriques, les informations qui rendent nos visages uniques. Ce sont des données comme la couleur de nos yeux, la distance des éléments qui composent notre visage ou encore la couleur de nos yeux. Pour être complètes, ces données doivent être collectées avec des capteurs de profondeur, mais les premières informations peuvent également être recueillies à partir de photographies.

Les points les plus importants de la Politique de confidentialité sont au nombre de deux : le numéro 4 et le numéro 5. Le numéro 4 est intitulé : « Comment nous traitons vos photos et vidéos ». Lensa précise que les photos originales restent sur l’appareil, ce qui revient à son intelligence artificielle ce sont les modèles virtuels de ces images : « Pour vous permettre d’utiliser certaines fonctions de Lensa, nous traiterons (fournies par vous) des images de visages humains (photos ou vidéos) via les technologies API TrueDepth qui nous fourniront des informations sur l’emplacement, l’orientation et la topologie de ces visages humains sur l’image et/ou l’image vidéo.

Le point 5, en revanche, clarifie un autre aspect : « Comment sont utilisées les informations collectées ». Lensa dans sa Politique de Confidentialité précise que les photos et vidéos ne sont utilisées que pour la phase de traitement : « Nous n’utilisons pas les photos ou vidéos que vous fournissez lorsque vous utilisez Lensa pour une raison autre que l’application de différents filtres ou effets stylisés ». Lensa, d’après ce qu’il écrit, ne conserve pas directement la photo mais uniquement les informations qui sont tirées de l’image qui seront ensuite utilisées pour construire une nouvelle photo.

Où nos informations sont stockées

Soyons clairs. La limite de ce type d’analyse est qu’il n’existe actuellement aucune évaluation indépendante de ce que Lensa fait avec les images que nous fournissons. Dans les informations publiées par l’application elle-même, il est cependant précisé quels sont les serveurs sur lesquels ces images sont enregistrées. Le traitement est entièrement effectué sur Google Cloud Platform et Amazon Web Services.

Le temps pendant lequel les données restent dans le cloud est également précisé ici : « Elles sont automatiquement supprimées dans les 24 heures suivant le traitement par Lensa ». Pour les Magic Avatars désormais viraux la politique est similaire, en effet : « En cas d’utilisation de la fonction Magic Avatars, les photos sont automatiquement supprimées après la génération des résultats par l’intelligence artificielle ».

Le problème des photos traitées par l’appli

Mais il y a une autre étape. Lorsque nous téléchargeons notre contenu sur l’application, nous accordons implicitement un certain nombre de licences au matériel créé par l’intelligence artificielle. Par conséquent, si les informations issues directement de nos photos sont supprimées, nos Avatars pourraient encore circuler sur la plateforme. Ces informations se trouvent dans un autre document : les Conditions d’utilisation.

« Uniquement dans le but d’exploiter ou d’améliorer Lensa, vous nous accordez une licence perpétuelle, irrévocable, non exclusive, libre de droits, mondiale, entièrement libérée, transférable et sous-licenciable pour utiliser, reproduire, modifier, distribuer, créer des œuvres dérivées de votre Contenu de l’utilisateur, sans aucune compensation supplémentaire pour vous et toujours sous réserve de votre consentement explicite supplémentaire pour une telle utilisation lorsque la loi applicable l’exige et comme indiqué dans notre Politique de confidentialité (la « Licence d’entreprise ») ».