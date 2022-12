Barbara, magnifique T. rex, était enceinte à sa mort : elle aussi a survécu à une grave blessure

Pour la première fois dans un musée, les fossiles d’un mâle et d’une femelle tyrannosaure ont été exposés. La femelle Barbara était enceinte quand elle a perdu la vie.

Depuis début décembre, le Auckland War Memorial Museum – Tamaki Paenga Hira à Auckland, en Nouvelle-Zélande, a lancé une magnifique et pionnière exposition paléontologique : pour la première fois, en effet, dans un seul musée, il est possible d’admirer les fossiles de une paire de tyrannosaures (Tyrannosaure rex), un mâle et une femelle. Le premier, appelé Peter, est considéré comme l’un des fossiles de T. rex les mieux conservés et les plus complets au monde, tandis que Barbara, qui a rejoint le « mate » le 2 décembre, est absolument extraordinaire. Non seulement il s’agit d’une femelle gestante – il y a très peu de spécimens dans cet état dans le monde -, mais elle présente en plus une très grave fracture cicatrisée, qui peut nous en dire long sur la vie de ces extraordinaires « lézards » préhistoriques, comme expliqué. dans un riche document du musée néo-zélandais.

Barbara à gauche et Peter à droite. Crédit : Musée du mémorial de guerre d’Auckland – Tamaki Paenga Hira

Barbara, dont les éléments crâniens sont remarquablement préservés, est un tout nouveau spécimen extrait de la formation de Hell Creek dans le nord-est du Montana, aux États-Unis. C’est l’une des formations paléontologiques les plus précieuses du Crétacé supérieur, la dernière phase du Mésozoïque qui s’est terminée par l’impact du tristement célèbre Chicxulub, un astéroïde d’un diamètre estimé à 10-14 kilomètres qui a provoqué l’extinction de dinosaures non aviaires. , y compris les tyrannosaures . Après un long et laborieux travail d’extraction, le fossile AWMM-IL2022.21 a été baptisé Barbara et est maintenant prêt à se montrer au public dans toute sa splendeur majestueuse.

Comme indiqué, Barbara était enceinte au moment du décès. Les scientifiques l’ont déterminé en notant la présence de tissu osseux médullaire qui, tout comme chez les oiseaux, les dinosaures vivants, se développe chez les femelles sur le point de pondre leurs œufs. Sa fonction est particulière : il sert de réserve de calcium pour permettre la formation de la coquille dure de l’œuf. C’est donc un signe clair et évident que Barbara s’était accouplée peu de temps avant de perdre la vie, il y a 66 millions d’années, et était donc sur le point de devenir mère. Il est impossible de dire si c’est la première fois ou non.

Barbare. Crédit : Musée du mémorial de guerre d’Auckland – Tamaki Paenga Hira

Si ce détail rend son fossile extrêmement fascinant, il en est un autre qui passionne les paléontologues. Barbara a une très grave fracture au niveau métatarsien du pied gauche, une blessure catastrophique pour un gigantesque reptile bipède, qui a dû avoir d’énormes problèmes même juste pour marcher, avec une boiterie évidente. La fracture est si grave que les scientifiques supposent que le tendon s’est complètement déchiré. La douleur de l’animal a dû être atroce. Pour un bipède qui vit de la chasse, une telle blessure équivaut presque certainement à une mort certaine. Pourtant, Barbara a survécu longtemps après cette terrible blessure, comme le montrent les signes de guérison sur le tissu osseux.

Barbare. Crédit : Musée du mémorial de guerre d’Auckland – Tamaki Paenga Hira

Comment le tyrannosaure a-t-il survécu s’il ne pouvait plus chasser ? Les scientifiques émettent l’hypothèse que peut-être, en boitant, il a pu se nourrir des restes des carcasses d’animaux tués par ses compagnons. L’hypothèse la plus fascinante, cependant, est que les tyrannosaures vivaient en troupeaux et que les spécimens en difficulté étaient aidés par d’autres. En pratique, Barbara aurait été soutenue pour se nourrir grâce à la chasse aux autres tyrannosaures. Un scénario passionnant, mais pas farfelu. Après tout, certains scientifiques pensent que les T. rex avaient des « bras courts » pour éviter de se dévorer alors qu’ils se nourrissaient en groupe de la carcasse d’une proie abattue. Barbara a réussi à récupérer suffisamment de la fracture pour pouvoir s’accoupler. Aujourd’hui, nous pouvons l’admirer aux côtés de Peter, dans l’une des expositions les plus passionnantes et engageantes pour les passionnés de dinosaures.