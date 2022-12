Apple Self Service Repair est lancé au Royaume-Uni, en Allemagne et dans six autres pays

Le programme Apple Self Service Repair a maintenant été lancé dans huit autres pays, après les débuts initiaux aux États-Unis en avril.

Le programme permet aux clients d’accéder aux manuels de réparation, d’acheter des pièces Apple d’origine et de louer les outils nécessaires pour effectuer des réparations de bricolage…

Arrière plan

Apple cherchait depuis longtemps à rendre difficile pour les clients d’effectuer leurs propres réparations. Même en 1984, avec le lancement du premier Macintosh, la société utilisait des vis non standard qui nécessitaient des outils spéciaux peu disponibles à l’époque.

Lorsque le mouvement pour le droit à la réparation a pris son envol, attirant l’attention des médias, Apple a d’abord déclaré que les réparations par le bricolage seraient trop dangereuses, en raison des risques d’incendie des batteries lithium-ion. L’entreprise a passé des années à faire activement pression contre la législation sur le droit à la réparation.

La société a également mis en œuvre un certain nombre de mesures qui, selon elle, devaient se protéger contre l’utilisation de pièces contrefaites, et qui, selon les clients et les ateliers de réparation indépendants, devaient forcer les clients à payer les prix Apple pour les réparations.

Les exemples incluent les réparations de bricolage du bouton d’accueil de l’iPhone 6, ce qui entraîne la maçonnerie des appareils, et la même chose se produit avec la réparation d’écran de l’iPhone 8 jusqu’à l’iPhone 13. Apple a également configuré les iPhones pour afficher des messages d’erreur gênants après avoir effectué des réparations de bricolage. comme le remplacement de la batterie sur l’iPhone XR et XS. L’iPhone 12 et les MacBook Pro et iMac Pro 2018 disposaient également de dongles logiciels pour rendre impossibles certaines réparations de bricolage.

La pression sur Apple continue de monter :

Le programme de réparation en libre-service Apple

Apple a finalement cédé plus tôt cette année, annonçant le programme Apple Self Service Repair aux États-Unis.

Apple a annoncé aujourd’hui la réparation en libre-service, qui permettra aux clients qui sont à l’aise d’effectuer leurs propres réparations d’accéder aux pièces et outils d’origine Apple. Disponible en premier pour les gammes iPhone 12 et iPhone 13, et bientôt suivi par les ordinateurs Mac dotés de puces M1.

Maintenant disponible dans huit autres pays

La société a promis que le programme s’étendrait à davantage de pays « tout au long de 2022 » et a annoncé aujourd’hui la prochaine série de pays.

Apple a annoncé aujourd’hui que la réparation en libre-service est désormais disponible dans huit pays européens, fournissant des manuels de réparation et des pièces et outils Apple d’origine via l’Apple Self Service Repair Store. Les clients qui souhaitent effectuer leurs propres réparations pourront effectuer bon nombre des réparations les plus courantes pour les gammes iPhone 12 et iPhone 13, et les ordinateurs portables Mac avec du silicium Apple.

Les pays sont :

Belgique

France

Allemagne

Italie

Pologne

Suède

ROYAUME-UNI

