Dans les profondeurs de l’Australie, il y a une énorme créature : c’est peut-être l’animal le plus long sur Terre

A une profondeur de 630 mètres, au large des côtes de l’Australie-Occidentale, des scientifiques ont découvert un siphonophore d’une longueur estimée à environ 45 mètres.

Crédit : Schmidt Ocean Institute

Il y a deux ans, dans la zone marine protégée de Gascoyne, au large de la côte ouest de l’Australie, des scientifiques sont tombés sur une créature gigantesque et merveilleuse : un siphonophore d’environ 45 mètres de long, qui « planait » au-dessus d’un canyon sous-marin d’environ 630 mètres de profondeur. Les images de la créature fascinante, qui serpentait dans une spirale très longue et hypnotique, ont fait le tour du monde en raison de sa nature exceptionnelle. D’une longueur estimée à 45 mètres, elle dépasse en effet largement les 33 mètres de la plus majestueuse des baleines bleues (Balaenoptera musculus) jamais identifié, le plus gros animal ayant jamais vécu sur Terre (dont les dinosaures). Le siphonophore aperçu en Australie est donc sans doute l’une des créatures les plus longues jamais identifiées, mais pour les spécialistes il est encore trop tôt pour parler de « records du monde ».

Comme l’a raconté au Guardian le Dr Nerida Wilson, chercheuse au Western Australian Museum et présente au moment de la découverte, les scientifiques travaillent avec un spécialiste de la photogrammétrie – une technique qui permet de mesurer et de « cadrer » des objets dans l’espace. – d’extraire des informations tridimensionnelles de la vidéo d’une trentaine de secondes. L’objectif est de déterminer avec précision la taille réelle du siphonophore, bien que ce ne soit pas facile. Malheureusement, le merveilleux animal a été intercepté à la fin d’une mission d’exploration avec un petit sous-marin télécommandé, qui avait plongé à plus de 4 000 mètres de profondeur. Le siphonophore a été aperçu lors de l’ascension et la mission avait déjà dépassé la durée prévue (quelques heures) ; il n’y avait pas le temps de pouvoir l’analyser avec le soin qu’elle méritait, alors les chercheurs ne se sont arrêtés que quelques instants, prélevant également un exemplaire biologique.

La créature, qui devrait appartenir au genre Apolémie et étant une espèce entièrement nouvelle, elle s’enroulait « comme une corde à l’horizon et il était impossible de la perdre de vue », a déclaré le Dr Wilson qui était à bord du navire de recherche Falkor, exploité en 2020 par le Schmidt Ocean Institute. Les chercheurs se sont émerveillés de ce que le submersible leur montrait sur les écrans du navire, se demandant « ce que c’était ». Les siphonophores appartiennent au phylum des Cnidaires et sont de proches parents des méduses ; ce sont des animaux gélatineux avec des tentacules avec lesquels ils capturent de petites proies, comme des poissons et des crustacés. D’un point de vue zoologique, un siphonophore est une colonie d’organismes appelés zooïdes, qui ont des spécificités et une morphologie différentes. Il y a par exemple ceux spécialisés dans la nutrition, la reproduction et le mouvement. Tous ensemble, ils forment un organisme unique, grand et fascinant. « Ils ne sont qu’un exemple de la façon de faire les choses un peu différemment, ils sont un et ils sont nombreux », a déclaré le Dr Wilson, ajoutant que l’animal « avait deux parents » et était donc le résultat d’un accouplement.

Au cours de la mission qui a permis d’identifier la gigantesque créature, les scientifiques ont réussi à classer jusqu’à 30 nouvelles espèces. Il en reste encore beaucoup à découvrir dans les profondeurs de la mer, dont beaucoup vivent en plein dans les gigantesques canyons abyssaux, comme celui exploré par le sous-marin Falkor. Comme l’a déclaré le Dr Wilson, il est encore trop tôt pour savoir si le siphonophore australien est réellement l’animal le plus long jamais découvert, mais même s’il devait atteindre cette primauté, il ne serait toujours pas le plus grand organisme vivant. La forêt de Pando aux États-Unis, par exemple, est le fruit d’un seul individu de tremble américain (Populus trémuloïde) : les arbres sont tous des clones, la forêt peut donc être considérée comme un seul grand organisme vivant qui s’étend sur 40 hectares. Toujours aux États-Unis, il existe un gigantesque champignon Armillaria gallica pesant 400 000 kg qui s’étend sous terre sur des dizaines d’hectares, tandis que le plus grand organisme est de loin le basidiomycète Armillaria ostoyae des Blue Mountains de l’Oregon, un champignon qui occupe une superficie de 900 hectares.