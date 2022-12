Twitter ne suffit pas à Elon Musk : « Puce dans les six mois dans le cerveau humain, même les aveugles pourront voir »

Elon Musk a annoncé que les essais sur l’homme commenceront sous peu. L’an dernier, il présentait au public un singe qui, grâce à une puce implantée dans son cerveau, était capable de jouer à des jeux vidéo.

Il s’agit d’un appareil de la taille d’une pièce de monnaie avec des fils et des électrodes qui peuvent rendre la vue aux aveugles et faire marcher les personnes atteintes de paralysie. Il suffit de l’implanter dans le cerveau. Almeo écoute ce qui est promis. Selon Elon Musk le moment est venu, d’ici six mois les puces Neuralink pourraient être testées sur des humains. Cependant, les retards continus de Neuralink freinent l’enthousiasme, jusqu’à présent l’entreprise n’a pas respecté les délais. En fait, les essais sur l’homme auraient dû commencer fin 2022.

Neuralink est impliqué dans la neurotechnologie depuis 2016 et a été fondé par un groupe d’entrepreneurs, dont Elon Musk. L’objectif principal est de développer une interface permettant aux humains et aux machines de communiquer directement grâce à une connexion neuronale. Et puis, derrière tout ça, il y a aussi l’espoir de l’homme le plus riche du monde de façonner un homme bionique et augmenté, avec un cerveau capable de fonctionner comme un ordinateur.

Les prochaines étapes de Neuralink

L’annonce a été faite le mercredi 30 novembre lors de l’événement « Neuralink Show and Tell » à Fremont, en Californie. Musk a expliqué que Neuralink et la Food and Drug Administration américaine étaient en pourparlers et que la société pourrait bientôt annoncer les premiers essais sur l’homme. « Je m’attends à ce que le premier appareil Neuralink soit testé sur un humain d’ici six mois », a-t-il déclaré.

Neuralink développe une puce qui sera implantée dans le cerveau pour permettre aux gens de s’interfacer avec un appareil externe. L’objectif est de permettre aux personnes handicapées de se déplacer et de communiquer. Neuralink conclut des tests sur les animaux depuis des années. L’an dernier, il présentait au public un singe qui, grâce à l’implant cérébral, était capable de jouer à un jeu vidéo de manière autonome. Il a maintenant annoncé qu’il était prêt à franchir la dernière étape. « Nous voulons être très prudents et surtout certains que cela fonctionnera avant d’implanter la puce dans le cerveau d’un être humain. Mais entre-temps, nous avons soumis toute notre documentation à la FDA », a expliqué Musk.

Comment fonctionne la puce ?

Le dispositif Neuralink traduit les pics neuronaux en données pouvant être interprétées par un ordinateur. La puce implantée utilise en effet des systèmes électroniques complexes pour pallier les handicaps moteurs. Des applications possibles chez les patients parkinsoniens et alzheimer sont également à l’étude. L’interface cerveau-ordinateur, dite Bci (Brain-computer interface), en résumé est destinée à permettre à une personne atteinte d’une condition débilitante de communiquer avec le monde extérieur.

La société travaille également sur deux autres produits : un implant qui peut pénétrer dans la moelle épinière et potentiellement restaurer le mouvement chez une personne souffrant de paralysie, et un autre implant oculaire destiné à améliorer ou restaurer la vision humaine. « Aussi miraculeux que cela puisse paraître, nous espérons qu’il est possible de restaurer la fonction de tout le corps à quelqu’un qui a une moelle épinière sectionnée », a déclaré Musk lors de l’événement. Non seulement cela, « nous pourrons probablement faire fonctionner la vue même chez ceux qui sont aveugles de naissance ».

Neuralink n’est pas seul

Neuralink n’est pas la seule entreprise active dans l’industrie. Il existe deux autres startups qui fabriquent des dispositifs biologiques-numériques, Sychron et Onward. Les deux sont à un stade d’expérimentation plus avancé que Neuralink. En Australie et aux États-Unis, Synchron a réussi à implanter l’appareil dans le cerveau de patients mutiques, capables de communiquer sans fil via un ordinateur. Onwared, cependant, grâce à sa puce a restauré certains mouvements chez les patients atteints de lésions de la moelle épinière.