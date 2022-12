Uncharted aura ses propres montagnes russes à Port Aventura : AuronPlay réagit à l’annonce

PlayStation continue de faire son chemin au-delà de l’écosystème du jeu vidéo avec différentes productions ; et la bonne preuve en est PlayStation Studios et ses différentes adaptations pour le cinéma et la télévision. Bien que la marque ait maintenant l’intention d’aller plus loin en présentant une nouvelle montagne russe basée sur Uncharted, sa célèbre franchise de jeux d’aventure et d’action avec Nathan Drake et qui a récemment fait le saut au cinéma avec son propre film avec Tom Holland dans le rôle de Nate lui-même. Et surtout, nous n’aurons pas à voyager bien loin pour l’essayer l’année prochaine, puisque cette nouvelle attraction fera partie de Port Aventura, le célèbre parc d’attractions situé à Tarragone.

AuronPlay réagit à la nouvelle attraction d’Uncharted

Ainsi, Port Aventura a eu le streamer numéro 1 AuronPlay pour promouvoir sa nouvelle attraction, dont la construction a déjà commencé à ouvrir ses portes courant 2023, à une date encore à préciser. Bien sûr, pour l’instant, il n’y a aucune information officielle sur les éléments de la célèbre franchise Naughty Dog qu’elle adaptera, bien que son bref teaser que vous pouvez voir ci-dessous avec AuronPlay nous laisse quelques indices.

Et c’est que si l’on fait attention à la police utilisée pour annoncer cette nouvelle montagne russe d’Uncharted, on se rendra compte que c’est la même que l’adaptation cinématographique de Sony Pictures avec Tom Holland, il est donc probable que ladite attraction ait plus à faire avec le film qu’avec les jeux vidéo originaux.

Le compte Twitter spécialisé dans les parcs d’attractions Freak Planet a partagé les premières photos de sa construction, en plus de partager certaines données divulguées, comme qu’il aura son propre spectacle, 700 mètres de long et 12 mètres de haut, 5 lancements jusqu’à 1G accélération et jusqu’à 12 passagers par voiture, tous conçus par les spécialistes des manèges Intamin Amusement Rides et Sally Corporation.

