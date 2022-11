Des momies spectaculaires aux langues d’or découvertes dans une nécropole égyptienne

Des fouilles menées dans la nécropole de Qawisna, en Égypte, ont révélé plusieurs momies en très mauvais état, mais certaines sont ornées d’une langue dorée.

Un crâne avec une langue dorée découvert en 2021. Crédit : ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités

Dans une nécropole égyptienne située dans le gouvernorat d’al-Manūfiyya (Menoufia) des momies aux langues dorées spectaculaires ont été retrouvées. Ce n’est pas la première fois que des découvertes similaires ont émergé des ruines sépulcrales suggestives de l’Égypte ancienne, mais même aujourd’hui, les archéologues ne comprennent pas leur signification. Pourquoi certaines momies ont ces précieux artefacts dans la bouche et d’autres pas est l’une des questions les plus importantes auxquelles il faut répondre, étant donné que la langue d’or était probablement liée d’une manière ou d’une autre au « silence » qui régnait dans le monde souterrain dominé par Osiris.

Comme l’indique le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités dans un post Facebook, les momies aux langues d’or ont été retrouvées dans les carrières de la nécropole de Qawisna (également connue sous le nom de Quweisna ou Quesna), « l’un des sites archéologiques les plus importants » de le delta du Nil. Ici, des sépultures et des solutions architecturales de différents types et époques ont été trouvées, suggérant que la nécropole a été utilisée plusieurs fois – au moins trois fois – au fil du temps. On pense que le site, découvert à la fin des années 1980, aurait été occupé pendant près de mille ans pendant les périodes ptolémaïque et romaine, de 300 avant JC au milieu de 600 après JC.

Crédit : ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités

La dernière mission menée sur place par des experts du ministère égyptien a découvert une toute nouvelle section du complexe de Qwaisana ; c’est ici que furent retrouvées les tombes à momies munies d’une langue d’or. Malheureusement, comme l’a précisé le Dr Mustafa Waziri, secrétaire général du Conseil suprême d’archéologie, les momies sont en très mauvais état, contrairement à d’autres qui ont été retrouvées dans un excellent état de conservation. Malgré les dégâts, les archéologues ont tout de même découvert les précieuses langues dorées de certaines d’entre elles. D’autres momies avaient leurs os peints en or, tandis que d’autres encore étaient enterrées avec des scarabées dorés ou des fleurs à côté d’elles. Les premiers étaient des animaux sacrés pour les anciens Égyptiens. Ont également été retrouvés des restes de sarcophages en bois, des clous en laiton pour les fermer et des fragments de linge pour envelopper les cadavres, traités pour atteindre l’au-delà. Le professeur Mustafa Rezq, chef de la mission archéologique et directeur général de la Région archéologique de Menoufia, a indiqué que plusieurs sarcophages en pierre ont émergé et un en granit noir, construit pour l’un des grands prêtres de l’époque. Plusieurs ornements funéraires ont également été trouvés, tels que des pierres et des poteries utilisées lors de cérémonies.

Une langue d’or. Crédit : ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités

Dans l’Égypte ancienne, l’or était considéré comme particulièrement précieux, notamment en association avec les rites funéraires, étant un élément distinctif du dieu solaire Ra. Les égyptologues soupçonnent que le matériau pourrait également être une sorte de laissez-passer pour le monde souterrain gouverné par Osiris, l’homologue de Ra. Puisque selon le mythe cette divinité détestait le bruit, le silence était probablement imposé lors des rites funéraires ; peut-être que les langues d’or permettaient de communiquer avec Osiris sans le déranger, mais ce ne sont que des spéculations. Aussi parce que, comme indiqué, toutes les momies ne sont pas équipées de ces splendides artefacts. L’année dernière, quelques exemples ont été trouvés, dont un crâne – celui que vous pouvez voir sur la couverture – et les momies d’un couple enterré il y a 2 500 ans. Malheureusement, les momies de Menoufia sont en mauvais état et il sera difficile d’extrapoler les informations pour mieux comprendre les raisons de cette procédure d’inhumation fascinante.